Dezembro Vermelho traz testes rápidos para HIV no Plaza Shopping

Manaus - Dezembro é considerado como mês de combate ao HIV e Aids. Pensando nisso o Manaus Plaza Shopping, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) Megumo Kado realizam no dia 12, de 10h as 16h a campanha Dezembro Vermelho que visa conscientizar a população sobre a doença.

Além de informar sobre sintomas, formas de contágio e provocar a reflexão de que é possível viver com HIV sem preconceito, a campanha ensina ações de prevenção e diagnóstico precoce.

A ação contará com testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, terá ainda coleta de BAAR (Bacilos-Álcool-Ácido-Resistentes) para tuberculose. Os interessados devem comparecer no espaço criado para os atendimentos no térreo do shopping, de 10h as 16h. O atendimento será por ordem de chegada.

*Com informações da assessoria

