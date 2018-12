Queimadas podem causar problemas cardíacos e doenças neurológicas

Manaus - Além das já conhecidas doenças respiratórias causadas pelo contato com a poluição oriunda de incêndios florestais na Amazônia, a fumaça dessas queimadas também pode ocasionar problemas cardíacos e neurológicos à saúde humana.

Um desses problemas neurológicos é a demência, segundo explicou o médico Euler Ribeiro, reitor da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI).

“A demência vascular cerebral, a demência, é consequência da anoxia cerebral, que é a falta de oxigênio no cérebro. Se não tiver sangue oxigenando o cérebro em alto índice as células cerebrais morrem e se vê um declínio cerebral grande; e a inalação da concentração de gás carbônico na atmosfera causa essa anoxia”, disse.

Tal contato com gases poluentes vindos das queimadas causa ainda os campeões de registro e bem conhecidos problemas respiratórios, sem falar na contribuição desse fenômeno ao aumento da temperatura global. De acordo com o médico e professor da Universidade de São Paulo (USP) Paulo Saldiva, tais problemas, inclusive, serão mais comuns em populações amazônicas.

“As cidades na Amazônia vão ser as mais prejudicadas com as mudanças climáticas. As pessoas das regiões Norte e Nordeste do país também vão sentir mais com o aumento das temperaturas, do calor. Isso diminui a expectativa de vida, aumenta a mortalidade e os atendimentos em hospitais devido ao crescimento das doenças”, ressaltou Sadiva.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida no Amazonas é a sexta menor do Brasil. Conforme último balanço divulgado com dados do ano passado mostram que as pessoas vivem até os 72,1 anos no Estado, abaixo da média nacional de 76 anos e da maior esperança de vida, que é em Santa Catarina, aos 79,4 anos.

“A expectativa de vida no Amazonas difere para menos da expectativa de vida do povo brasileiro e isso tem consequência muito grande da destruição das florestas com AS queimadas. As crianças e os idosos estão mais suscetíveis à inalação dessas substâncias advindas das queimadas”, reforçou Euler Ribeiro.

*Com informações da assessoria

