Mudar visual dos cabelos no fim de ano exige cuidado, diz especialista

Manaus - Dezembro chegou e traz consigo, além das festas de Natal e Ano Novo, uma gama de eventos, como confraternizações do trabalho e encontros entre amigos. É nesse período que muitas pessoas, principalmente as mulheres, resolvem dar aquela repaginada no visual e o cabelo é o primeiro da lista de mudanças. Pensando nisso, o Em Tempo conversou com profissionais da área de saúde e beleza para alertar sobre os cuidados necessários na hora de escolher um procedimento capilar.

De acordo com a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Luana de Aguiar Lourenço, as técnicas podem causar diversas manifestações adversas, mas o mais frequente são as alergias no couro cabeludo.

“As irritações podem acontecer com tinturas ou alisantes. Geralmente, o produto se manifesta como irritação e coceira ou ardência no couro cabeludo, nuca e orelhas”, explicou a médica.

A doutora chama atenção para a associação entre produtos de procedimentos diferentes em um curto espaço de tempo, pois a incompatibilidade entre alisantes pode causar a quebra dos fios.

“A tonsura (corte abrupto dos cabelos) se dá pela incompatibilidade de alisantes, onde a química que está sendo aplicada encontra o cabelo que já foi submetido a outro produto anteriormente, causando um choque entre os dois processos. Isso faz com que o fio literalmente parta ao meio. Para evitar que isso aconteça, o paciente deve sempre saber qual produto foi aplicado no cabelo e informar o cabeleireiro”, explicou Luana.

Procedimentos químicos são os mais merecem atenção dos clientes e dos profissionais | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Luana alerta sobre a importância do teste de mecha antes de realizar qualquer tipo de mudança nos cabelos, seja uma coloração ou um alisamento.

“Para evitar qualquer tipo de reação é necessário que se faça um teste numa mecha de cabelo, 24h a 48h antes do procedimento. Caso haja alguma irritação, o procedimento deve ser suspenso. O mesmo vale para verificar a interação entre procedimentos, pois apesar de não ser uma garantia de que nada vai acontecer, o teste diminui bastante os riscos”, disse.

Outros cuidados

A dermatologista indica que ir a salões com profissionais realmente qualificados é um começo para se prevenir, além do acompanhamento com um dermatologista para sanar qualquer dúvida relacionada à saúde do couro cabeludo e dos próprios fios.

“Procurar um dermatologista da SBD para tirar as dúvidas e saber quais procedimentos são adequados é fundamental. Muitos desses procedimentos danificam os cabelos e necessitam de tratamento com produtos específicos para hidratação e fortalecimento dos fios. Além disso, encontrar salões confiáveis e profissionais que se preocupem em fazer os testes necessários antes dos procedimentos é muito importante”, salientou a médica.

No salão

Cabeleireira há 13 anos, Smyrna Fretas, do salão Belle Femme, afirma que é muito importante fazer o teste de mecha antes de qualquer tipo de procedimento.

“Não importa se a cliente quer alisar ou pintar, independentemente do tipo de técnica escolhida, é necessário fazer o teste de mecha, pois assim é possível saber se a pessoa tem alguma alergia ou qualquer outro tipo de reação nos fios”, disse a cabeleireira.

As irritações podem acontecer com tinturas ou alisantes | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Segundo a profissional capilar, os clientes precisam compreender que no salão são realizados procedimentos estéticos, e que qualquer tipo de avaliação ou medicação só pode ser realizado por um dermatologista.

“Caso o cliente tenha problemas como descamação do couro cabeludo e caspas, por exemplo, o importante é procurar um dermatologista, que indicará o tratamento adequado. Normalmente nestes casos, são passados os shampoos e fórmulas apropriadas. O cliente que quer fazer uma hidratação ou a recuperação dos fios traz esse produto passado pelo profissional de Dermatologia, aplicamos e, em seguida, realizamos as hidratações profundas para recuperar os fios danificados”, explicou Smyrna.

A especialista dos fios diz que alguns cuidados são essenciais para quem tem o costume de fazer alisamentos, tinturas e qualquer outra técnica.

“É importantíssimo usar bons shampoos, lavar com frequência ou, pelo menos, uma vez na semana. Fazer hidratações sempre é essencial, como esfoliações, detox e qualquer tipo de processo que priorize manter a saúde dos fios e do couro cabeludo”, disse.

Dezembro movimentado

Dona de salão, Didja Cardoso garante que as festas de Natal e Ano são os melhores períodos para trabalhar, devido ao aumento da demanda pelos serviços de embelezamento.

“Eu afirmo que dezembro é o melhor mês do ano. A mulherada quer ficar bonita, pois são muitas festas como confraternizações e formaturas, e todo mundo quer ficar bonito para estes eventos. É muito retoque de raiz para loiras ou alisamentos, penteados e colorações. É muita gente querendo ficar bem para as festas de fim de ano”, disse a empresária.

O movimento nos salões de beleza duplica no fim de ano | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Segundo Didja, nem as chuvas, comuns no fim de ano manauara, impedem que o salão fique lotado.

“Geralmente, os clientes, principalmente as mulheres, não gostam de fazer cabelo em dia de chuva. Porém, nesse período, mesmo com um tempo horrível na cidade, ainda assim estamos lotados. São muitos eventos que acontecem neste mês e as pessoas querem estar bonitas para estas comemorações”, finalizou a dona do Belle Femme.

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Bichectomia: famoso procedimento nas bochechas não é para qualquer um

Flúor: vilão ou aliado no cuidado com os dentes?