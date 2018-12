Manaus recebe unidade de atendimento exclusiva a pessoas vítima de AVC

Haverá presença permanente de uma equipe de neurologistas, além de equipamentos, utilização de protocolos exclusivos e uma UTI | Foto: Divulgação

Manaus - No início do próximo ano, Manaus receberá o primeiro atendimento de emergência com funcionamento 24 horas por dia e com exclusividade aos pacientes vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Haverá presença permanente de uma equipe de neurologistas, além de equipamentos, utilização de protocolos exclusivos e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com leitos direcionados para esses pacientes. A unidade vai funcionar no Hospital Santa Júlia, que fica na avenida Álvaro Maia, 510, Centro.

“A rapidez no atendimento e a utilização dos protocolos certos são fatores determinante para um melhor resultado ao paciente. A implantação dessa unidade vai dar uma maior possibilidade de vida das pessoas acometidas pelo mal”, afirmou o neurocirurgião Carlos Michel Peres, coordenador do serviço de Neurocirurgia do HSJ.

Além do especialista, os médicos Carlos Malaguti e Moises Vidal farão parte da equipe apta a realizar a neurointervenção terapêutica em casos que haja uma obstrução mecânica causada por um coágulo que obstruir os vasos.

A implantação da unidade, aliada ao “Protocolo de Stroke” ou “Protocolo de AVC”, que está sendo empregado na unidade, visa diminuir significativamente o número de mortes ocasionadas pela doença. Com todas essas novidades, o Hospital está caminhando para se tornar referência estadual de atendimento aos pacientes com problemas neurológicos.

A cada cinco minutos, um brasileiro sofre com Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que ocasiona aproximadamente 100 mil mortes por ano no País, segundo dados do Ministério da Saúde.

