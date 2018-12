Caminhada na Zona Leste alerta para a prevenção ao HIV/Aids

Como parte da campanha do Dezembro Vermelho, a Prefeitura de Manaus também está preparando a II Corrida Contra o Preconceito | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou uma caminhada para a sensibilização ao combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A programação foi executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Distrito de Saúde Leste (Disa Leste), como parte das ações da campanha Dezembro Vermelho, que tem como objetivo alertar sobre a importância da prevenção, da adesão ao tratamento e do diagnóstico precoce do HIV/Aids.



“Até o final do mês dezembro, os Distritos de Saúde estão intensificando as ações de prevenção e controle ao HIV/Aids, aproveitando a campanha para orientar sobre as medidas de controle da doença, buscando reduzir o preconceito e promover o respeito aos direitos de todas as pessoas que vivem com HIV”, destacou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Durante a caminhada, que saiu da Bola do Jorge Teixeira, seguindo pela avenida Itaúba, até a Bola do Produtor e finalizando no Shopping Phelippe Daou, houve a distribuição de preservativos e orientações para os serviços da Unidade Móvel de Aconselhamento e Testagem Rápida para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância em Saúde do Disa Leste, enfermeira Ângela Moreira, a caminhada foi uma estratégia para chamar a atenção da população para a prevenção ao HIV e para a importância da realização do teste rápido para o diagnóstico precoce.

“Quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, mais rápido será possível iniciar o tratamento e, assim, o paciente terá uma maior probabilidade de ter uma melhor qualidade de vida. As Unidades de Saúde têm procurado reforçar a conscientização com um trabalho de Educação em Saúde, distribuição de preservativo feminino e masculino, e facilitando cada vez mais o acesso ao teste rápido”, explicou Ângela Moreira.

Além da Unidade Móvel, a Semsa conta com 147 Unidades de Saúde preparadas para a realização do teste rápido. Entre o aconselhamento pré-teste, a testagem e aconselhamento pós-teste, todo o procedimento dura cerca de 30 minutos para a definição do diagnóstico.

“Cada Unidade de Saúde também mantém um dispensador com preservativos em local de fácil acesso para os usuários de saúde. Não existe nenhuma burocracia para obter o preservativo, não precisa preencher ficha ou fazer algum tipo de entrevista. O usuário pode chegar em uma Unidade de Saúde, pegar o preservativo, na quantidade que precisar, garantindo a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis”, afirmou Ângela Moreira.

Para Clóvis Lima, de 57 anos, que trabalha no Shopping Phelippe Daou, o trabalho de Educação em Saúde é essencial para sensibilizar a população sobre o cuidado com a própria saúde. “Acho que é preciso sempre chamar a atenção para a prevenção e o uso do preservativo. Não apenas jovens, mas também pessoas que têm mais de 50 anos. As pessoas mais velhas às vezes acreditam que não têm mais nada a perder. E isso é uma grande bobagem porque hoje em dia se vive até 100 anos. A vida deve ser sempre preservada e por isso é importante participar das ações de prevenção”, declarou Clóvis Lima.

Como parte da campanha do Dezembro Vermelho, a Prefeitura de Manaus também está preparando a II Corrida Contra o Preconceito, no dia 22 de dezembro, na Ponta Negra. O evento reunirá pessoas de todas as idades e de diversos segmentos, governamentais e não governamentais.

Casos

Entre janeiro e novembro deste ano, foram notificados 1.185 novos casos de HIV em residentes de Manaus. Do total geral desses casos notificados, 923 foram em indivíduos do sexo masculino (77,90%) e 262 do sexo feminino (22,10%). A maior prevalência foi para as faixas etárias de 15 a 49 anos de idade.

