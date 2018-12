Vídeo: Municípios do Amazonas entram crise por falta de médicos

8 comunidades indígenas e 19 municípios no interior do estado estão sem nenhum tipo de atendimento médico | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Os médicos cubanos já estão fazendo falta nas unidades de saúde do Amazonas. As vagas do Programa Mais Médicos sobram em várias cidades e até em Manaus.

Os profissionais brasileiros reclamam que os municípios são longe e oferecem pouca ou nenhuma estrutura. Enquanto isso comunidades rurais próximas da capital também são prejudicadas pela falta deles.

Mais de 90 vagas ainda precisam ser preenchidas pelo programa no Amazonas. 8 comunidades indígenas e 19 municípios no interior do estado estão sem nenhum tipo de atendimento médico.

A área rural da região metropolitana de Manaus também precisa ser atendida. Hoje quem faz o atendimento na unidade Rural do Pau Rosa são as enfermeiras, além de uma médica que atende por plantão apenas duas vezes na semana. A unidade foi comunicada de que deve receber um médico ainda este mês.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde do Amazonas, Januário Neto, apontou uma situação preocupante: a desistência de alguns médicos, depois da inscrição. Os motivos seriam, de acordo com ele, a falta de estrutura de algumas cidades, que não oferecem um certo conforto.

Com as desistências, outros municípios no Amazonas devem estar na lista de espera e um novo prazo para inscrições pode ser divulgado.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Amazonas acende alerta de risco para dengue, zika e chikungunya

Colesterol e triglicerídeos podem se tornar vilões da saúde de idosos

Vídeo: médico é acusado de deformar rosto de pacientes