Vai viajar? Veja como a terapia pode tratar o medo de andar de avião

São comuns casos de pessoas que evitam a todo custo voar de avião, o que pode ser um problema | Foto: Divulgação

O medo de avião é uma fobia que pode ser administrada e, dependendo do caso, tratada com orientação profissional. São comuns casos de pessoas que evitam a todo custo voar de avião, o que pode ser um problema, principalmente se existe a necessidade de realizar viagens profissionais, e não apenas a lazer.

André Assunção, psicólogo do Hapvida Saúde, explica que a fobia é o conjunto de medos associados a um fator de ansiedade. No caso do medo de voar, a pessoa sente-se insegura, sem controle e com sintomas físicos de ansiedade (tremor, suor nas mãos e pés, dores de estômago, tensão muscular, inquietação, arritmia, etc). Porém, são sintomas associados ao medo e causados pelo fator emocional.

O psicólogo afirma que existem tratamentos capazes de lidar com esses problemas | Foto: Divulgação

O psicólogo afirma que existem tratamentos capazes de lidar com esses problemas. “Medos podem ser superados se compreendidos com autoconhecimento, tratamento psicológico e enfrentamento da demanda causadora. Dependendo da amplitude e prejuízo que o medo cause, pode ser necessária, inclusive, a introdução de medicação para tratar a fobia – em casos mais extremos- associando a terapia ao acompanhando psiquiátrico”, declara.

A terapia é um processo de reconhecimento das dificuldades e busca intensa pela mudança e autoconhecimento. O medo pode ser entendido e superado com o processo analítico em consultório e acompanhamento psicológico em espaço clínico. Companhias aéreas e agências de viagens costumam também dar dicas para quem tem medo de viajar de avião.



Para Assunção, o caminho é a compreensão da própria fobia. | Foto: Divulgação

Elas tratam da explicação do funcionamento da aeronave, de quais são os melhores lugares para se sentar, técnicas de relaxamento e meditação e utilização de voos curtos para perder a fobia aos poucos.

Para Assunção, o caminho é a compreensão da própria fobia. “A dica é aprender a lidar com o medo e com a insegurança causada por ele. Buscar autocontrole das emoções e saber quando procurar ajuda profissional. Afinal, o medo é um sentido e não uma doença”, conclui o psicólogo.

