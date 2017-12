Ressaca de Natal e Ano Novo? Siga as dicas para seguir festejando

Com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo é comum que as pessoas extrapolem no consumo de álcool. Para quem não abre mão de festejar tomando uma bebida, mas não quer sofrer com os incômodos da famosa ressaca, a nutricionista, Fernanda Cauper, dá dicas para evitar os transtornos que ocorrem, em geral, no dia seguinte.

Mas, alerta: o ideal mesmo é não se exceder nas bebidas alcoólicas. Segundo ela, o álcool é diurético e causa um processo de desidratação no corpo.

É comum que após o excesso de ingestão de bebida, as pessoas sintam dor de cabeça, incômodo nos olhos causados pela luz, sudorese, enjoo e diarreia.

A primeira dica é alternar a ingestão de bebida alcoólica com água. Para cada dose de bebida destilada, a orientação é beber um copo de 200 ml de água. No caso da cerveja, a recomendação é para cada copo ingerido a pessoa tome 150 ml de água.

Outra dica é evitar, enquanto estiver bebendo, comidas gordurosas como pernil e bacalhau, que normalmente é preparado com azeite. O ideal é optar pelo peru com arroz e salada.

Ingestão de água durante o consumo de bebidas destiladas ou cerveja é recomendado. | Foto: Divulgação

Fernanda explica que é muito importante, para quem bebeu, antes de dormir fazer um lanche à base de sanduíche de pão integral com queijo. “Isso vai ajudar a acordar melhor”, destacou.

Sobre o uso de medicamentos para evitar a ressaca, a nutricionista ressalta que antes de se automedicar é importante buscar orientação de um especialista.

No dia seguinte ao consumo de bebida, a recomendação é ingerir bastante líquido. Frutas ricas em água, como melancia, tangerina, melão e maçã, podem ser consumidas sem restrição.

Nas refeições, o ideal é optar por pratos leves, como saladas, peixes e frangos. Os caldos, como de lentilha, verde e de caridade, também são boas opções. Os sucos detox também contribuem para a redução dos sintomas da ressaca.

Suco de água de coco, couve, abacaxi e gengibre ajuda no dia seguinte. | Foto: Divulgação

Receita de suco detox para curar ressaca

200 ml de água de coco

1 folha de couve

1 fatia de abacaxi

1 lasca de gengibre

Modo de fazer: Bata tudo liquidificador e tome em seguida.

