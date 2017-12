Saiba mais sobre causas e tratamentos da infecção urinária

A infecção urinária é causada no sistema urinário por micro-organismos. O problema acontece, em mais 80% dos casos, devido a presença da bactéria Escherichia Coli no trato urinário.

De acordo com o clínico geral Alison Martins, a incidência da infecção é maior em mulheres, por conta da diferença de tamanho do canal da uretra. “A uretra do homem é maior. Isso, de certa forma, faz com que os indivíduos masculinos fiquem mais protegidos. As bactérias que saem da pele ou da flora bacteriana intestinal têm muito mais possibilidades de se alojar na uretra da mulher por ser mais curta”, explica.

O clinico explica ainda que há dois tipos de infecções. A infecção baixa, tipo mais comum, classificadas em cistite, quando afeta a bexiga. Já a uretrite, afeta a uretra. Há ainda a infecção alta, caso mais avançado, chamado de Pielonefrite (infecção nos rins)

Sintomas

De acordo com o especialista, os sintomas da infecção urinária são: vontade constante de urinar, ardência leve ou intensa ao urinar, forte odor na urina e dor pélvica.

“Vale ressaltar que nem sempre a infecção urinária pode ser acompanhada de sintomas, às vezes ela é silenciosa. Mas há também os sintomas mais fortes voltados para a infecção que já está na classificada alta, como náuseas, urina acompanhada de sangue, febre, vômitos. Cada caso pode ou não apresentar alguns desses sinais”, ressalta o clínico.



Gravidez

A infecção urinária é comum também na gravidez. Durante este período, a urina fica mais rica em aminoácidos e açúcares, facilitando a proliferação das bactérias.

Cerca de 12% de mulheres gestantes podem sofrer de infecções urinárias. O incômodo manifesta-se, na maioria das vezes, no primeiro trimestre da gestação. A dilatação do útero pode obstruir parcialmente o ureter e favorecer a infecção. Esse fator também cria condições para o que os médicos chamam de estase urinária, ou seja, urina parada.

Crianças e adolescentes

No caso das crianças, a infecção urinária é mais delicada. O especialista ensina que é preciso fazer uma avaliação do histórico clínico do paciente para determinar o tratamento e analisar se o agente causador é a bactéria Escherichia Coli. O médico explica ainda que a higiene da região perianal, precisa ser redobrada para evitar a proliferação de bactérias.



É comum que crianças e adolescentes, no verão, apresentem mais casos de infecção. Nessa época, as atividades físicas e brincadeiras são mais intensas e pode ocorrer de não haver a hidratação devida. "É preciso haver o costume de tomar água com frequência. Muitas vezes crianças e adolescentes esquecem de se hidratar", explica o médico.

Diagnóstico

Para saber se o paciente está, de fato, com a infecção, além de analisar o histórico clinico, o médico costuma pedir dois tipos de exames: o exame comum de urina e a urocultura.



Há várias formas de coleta de urina para cada caso avaliado pelo profissional. São elas; sondagem, jato urinário médio, punção da bexiga e coletor urinário, cultura de urina e, se necessário exame por imagens.

Tratamento

O tratamento da infecção urinária é variável, conforme o quadro apresentado. A ingestão de água é essencial para todos os casos e, a prescrição de antibióticos e analgésicos, também faz parte do tratamento.



Quando a infecção se agrava e se transforma em pielonefrite (infeção alta), são necessários tratamentos mais agressivos. Em alguns casos, ocorre até mesmo internação hospitalar.



O tratamento de mulheres grávidas envolve também antibióticos, porém no menor tempo possível e sempre com acompanhamento médico, para que o bebê não seja atingido, pois pode ocasionar parto prematuro, aborto ou anemia intensa.

Edição: Gláucia Chair





