Nutrir sentimentos positivos ajuda na saúde física e emocional

Início de ano é uma época para refletir e fazer um balanço sobre a vida. É nesse período que muitas pessoas aproveitam para se livrar de sentimentos ruins, como a mágoa e a raiva acumulada durante o ano que passou. Fazer essa limpeza nos pensamentos negativos e perdoar, segundo a psicóloga da Unimed Manaus, Daniela Gouvêa, é benéfico para a saúde emocional e também física.

Um estudo de 2011, do Journal of Behavioral Medicine, mostrou que pessoas que praticam o perdão condicional, ou seja, só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpas, tem propensão a morrer mais cedo. Segundo a psicóloga, quando se abre mão de ressentimentos o sistema imunológico se beneficia, o nível de estresse baixa e a pressão arterial também.

Daniela explica que, quando alguém fica com raiva, é liberada uma grande quantidade do hormônio cortisol no organismo. “Quando nutrimos sentimentos negativos como o rancor, esse hormônio é liberado e continua agindo toda vez que a pessoa recorda a situação, o que prejudica o sistema imunológico e consequentemente pode gerar uma série de doenças”, diz.

Estar sempre nervoso causa efeitos na pressão arterial e no batimento cardíaco, enquanto perdoar pode levar a uma redução no stress. Manter sentimentos positivos ajuda também na melhoria do sono e da fadiga.

Daniela ressalta que sentir raiva é normal e faz parte da natureza humana, porém esse sentimento não deve ser nutrido. Ela orienta a externar a raiva por três, até cinco minutos e depois utilizar algum recurso como a respiração ou a meditação para se acalmar.

Se as metas estabelecidas para o ano não foram alcançadas ou se aconteceu algo ruim, como o rompimento de um relacionamento amoroso e familiar, não se deve guardar os sentimentos ruins. “Avalie se a raiva que está sentindo afeta a outra pessoa ou somente você. Este sentimento está fazendo bem? Muito provavelmente a resposta será não. Por isso, perdoe e busque estabelecer novas metas e lutar para conquistá-las”, acrescenta.

De acordo com a psicóloga, algo que pode fortalecer o sistema imunológico é a gratidão pelas conquistas alcançadas. “Nem tudo deu errado durante o ano, então use esse período para agradecer mesmo que os objetivos tenham sido pequenos”, destaca.

