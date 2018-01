Atividades de Ensino e Pesquisa sobre o câncer crescem no Amazonas

Manaus - Em 2017, no Amazonas, foram realizadas mais de 2,3 mil atividades científicas e de ensino na área de oncologia, que geraram uma produção de 172 projetos e artigos, publicados em veículos nacionais e internacionais de renome na área. Os dados foram divulgados pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que também anunciou a expectativa de que, neste ano, haja um aumento de 20% neste volume, conforme dados da Diretoria de Ensino e Pesquisa da instituição.

A produção envolvendo o órgão e parceiros inclui trabalhos de doutorado, mestrado, de conclusão de cursos de pós-graduação (especialização) e graduação (TCCs), pesquisas desenvolvidas por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) – que recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) – e os artigos de encerramento dos cursos inseridos no Programa de Residência Médica FCecon.

De acordo com a diretora-presidente da unidade de saúde, engenheira biomédica Ana Paula Lemes, no caso das pesquisas, o principal objetivo é traçar o perfil do paciente oncológico da região Norte, com foco na melhoria assistencial e na criação de novos protocolos.

A coordenadora do Departamento de Ensino, vinculado à Diretoria de Ensino e Pesquisa da FCecon, enfermeira Júlia Mônica Benevides, explica que, atualmente, a instituição possui aproximadamente 40 projetos de pesquisa em andamento, a maior parte deles, iniciada em 2017.

“Ano passado, encabeçamos mais de 30 novos projetos, através do Paic. Também contabilizamos 132 publicações em revistas científicas de renome, o que nos deixa bastante orgulhosos, pois sabemos da importância desses estudos para a formulação de novas políticas em saúde e também para o fortalecimento da Política de Atenção Oncológica”, destaca.

Congresso Pan Amazônico foi responsável por reunir mais de 900 atividades na área em 2017. | Foto: Divulgação / Susam

Entre as atividades produzidas estão as visitas técnicas, as ‘Quartas Científicas’, a Semana de Enfermagem, palestras, treinamentos, pós-graduações em oncologia e fisioterapia, simpósios e a realização da 4ª edição do Congresso Pan Amazônico de Oncologia, evento que se consolidou como o maior da região Norte do país para debater o câncer.

“Promovemos cerca de 170 treinamentos nas áreas de enfermagem, radioterapia, radiologia e fisioterapia, além das atividades relacionadas à Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH)”, frisa Benevides. Estiveram envolvidos no processo, especialistas de diversas áreas, membros da Diretoria de Ensino e Pesquisa, setores vinculados e parceiros da iniciativa privada.

Residência

Outra área fortalecida, em 2017, foi a de Internatos de Medicina, que envolveu 365 acadêmicos de universidades como a Estadual do Amazonas (UEA), Federal do Amazonas (Ufam), UniNilton Lins e Universidade Federal de Roraima (UFRR). As áreas de abrangência foram as mais diversas: ginecologia e obstetrícia, cirurgia plástica, clínica cirúrgica, clínica médica, cirurgia torácica e medicina intensiva (UTI).

“As residências médicas também estão a todo vapor, formando profissionais especializados para abastecer nosso mercado. Antes, os médicos recém-formados precisavam buscar capacitação fora do Estado, o que ajudava a aumentar o déficit de profissionais no Amazonas. A própria FCecon, que é considerada referência em cancerologia na Amazônia Ocidental, as oferta, através do seu Programa de Residência Médica”, assegura Júlia Mônica.

Programação 2018

A Programação de Ensino e Pesquisa para o ano vigente inicia na sexta (12), com o Curso de Densitometria óssea, realizado em três etapas, em parceria com a Sensumed Oncologia, para profissionais das duas unidades de saúde. O projeto foi consolidado por meio do Termo de Cooperação Técnica, assinado em 2017, entre as instituições.

O curso será promovido pelo Serviço de Imagenologia da FCecon, coordenado pela médica imagenologista Sabrina Bianco, gerente do setor. Os módulos ocorrem nos dias 12, 19 e 26 de janeiro, no terceiro andar da FCecon – rua Francisco Orellana, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, a partir das 19h. Informações sobre inscrições podem ser obtidas através do telefone 3655-4763.

Edição: Lívia Nadjanara

