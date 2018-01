Fique atenta com seu bebê, nem sempre é uma simples gripe

Manaus - Muitas vezes confundido com uma simples gripe, o vírus sincicial respiratório pode ser mais grave para saúde dos bebês do que se imagina. A doença atinge o trato respiratório inferior, causando a bronquiolite e até pneumonia. Segundo a pediatra neonatologista, Brisa Rocha, de 43 anos, o vírus sincicial é responsável por aproximadamente 75% das bronquiolites em bebês e de 40% das pneumonias.

Os meses de chuva são os mais propensos ao aumento das infecções respiratórias no Estado do Amazonas. O pico das inflamações, segundo a especialista, costuma atingir bebês menores de um ano.

Leia também: Você já ouviu falar sobre ovário policístico?



"Essa infecção respiratória costuma acometer os bebês entre sete e oito meses de idade. O contágio se dá através do ar, gotículas de saliva, respiração próxima ao bebê", revela.

Segundo a neonatologista, para os bebês prematuros (menores de 28 semanas) o risco é ainda maior, pois eles têm mais facilidade de contrair o vírus. Mas, casos de bebês com cardiopatias cianogênicas e doenças pulmonares crônicas também estão incluídos em grupos de risco.

A doença não ataca somente bebês, jovens e adultos, já que todos estão propensos à infecção, porém, contam com o sistema imunológico mais fortalecido, o que torna mais fácil no combate ao vírus.

A médica pediatra neonatal, Brisa Rocha, alerta pois o vírus muitas vezes pode ser confundido com uma gripe. | Foto: Arquivo Pessoal

Sintomas

Os sintomas se assemelham aos de uma gripe comum, são eles:

- secreção e corrimento nasal;

- tosse;

- tosse seguida de apneia (geralmente em bebês de até seis meses);

- febre (dois a cinco dias após contrair a infecção).

Diagnóstico - Em alguns casos, apenas por avaliações médicas é possível. Caso necessário, exames de secreções nasais podem ser solicitados.

Imunização



A imunização para este vírus é classificada como anticorpo monoclonal, uma série de vacinas, que entraram no calendário de imunizações do Sistema Único de Saúde em 2012. Desde novembro de 2017, a Agência Nacional de Saúde (ANS) também a encorporou no rol de procedimentos de imunização dos planos particulares.

São cinco doses ao todo que, no Amazonas, começam no mês de janeiro e vão até o mês de junho. A imunoprofilaxia é voltada para bebês de até, no máximo, dois anos que se enquadrem nas características de prematuros, com problemas respiratórios e/ou cardiopatas.

Polos de imunização

- Maternidade Ana Braga, localizada na Alameda Cosme Ferreira, 3958 - Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus;

- Instituto da Mulher Dona Lindú, localizada na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1581, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul;

- Maternidade Balbina Mestrinho, localizada na Avenida Duque de Caxias, 112, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul;

- Maternidade Moura Tapajoz, localizada na Avenida Brasil, 1335, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:

Quais alimentos podem contribuir para câncer do estômago?

Saiba mais sobre causas e tratamentos da infecção urinária

Conheça as causas e sintomas da candidíase vaginal