Meditação e roda de conversa sobre saúde mental na Vila Olímpica

Manaus- Em função da campanha nacional "Janeiro Branco", que aborda a prevenção do adoecimento emocional, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), irá realizar neste sábado (13/1), às 17h, uma roda de conversa sobre saúde mental, seguida de meditação. O evento será na pista de atletismo da Vila Olímpica, localizado no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus e conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas

A iniciativa da Sejel em realizar essa ação é mostrar que é necessário estar bem fisicamente e mentalmente. Alertando que a saúde não se restringe apenas a cuidar do corpo, mas também da mente. De acordo com o psicólogo Fábio Marcovski, que estará presente e organizará a prática de meditação no local, a saúde mental é algo simples e pode ser estimulada de todas as formas.

“A intenção é fazer um trabalho de levantamento de consciência sobre a saúde mental. É preciso que as pessoas saibam que podem estar conectadas com os momentos presentes, sem se deixar levar por frustrações e problemas do passado ou que poderiam ter no futuro”, explicou Marcovski, que atuou como coordenador da área de meditação no Hospital de Harvard, em Boston (EUA).

A psicóloga Juliana Farias, que também irá participar da ação promovida pela Sejel, falou um pouco da programação. “Haverá uma roda de conversa com os participantes sobre a importância de estarem bem consigo mesmos, com suas vidas, com os relacionamentos que mantém em seu cotidiano e de que maneira pequenos cuidados incidirão positivamente em suas mentes e, consequentemente em suas vidas. Em seguida faremos um trabalho de meditação, que ajudará nesse processo, e qualquer pessoa será muito bem-vinda”, ressaltou.

A secretária da Sejel, Janaina Chagas destacou a importância da participação do público em geral, uma vez que a saúde mental é importantíssima para o equilíbrio corporal e cognitivo.

“Ser saudável envolve cuidar do corpo e da mente também, que muitas vezes é vista como certo tabu. A campanha do ‘Janeiro Branco’ vem para lembrar da importância de cuidarmos da nossa saúde mental no cotidiano e principalmente de falarmos sobre isso. Será uma chance de oferecer para a população mais uma opção de uso para o bem-estar desse enorme espaço verde que é a Vila Olímpica”, afirmou Janaina Chagas.

A meditação acontecerá no gramado central da pista de atletismo da Vila Olímpica, por isso, a organização pede aos participantes que tragam um tapetinho ou uma toalha para colocar na grama.

A Campanha “Janeiro Branco” surgiu no ano de 2014, em Minas Gerais. É uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.





