Colônia de férias para deficientes começa nesta segunda-feira (15)

Manaus - Serão mais de 100 pessoas com deficiência física e intelectual, além de síndromes diversas, com idade entre quatro a 35 anos que se inscreveram para participar da 3ª edição da Colônia de Férias para PCD (Pessoas com Deficiência). As atividades terão início nesta segunda-feira (15) das 16h as 18h.

A inciativa é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O local é a Minivila Olímpica do Coroado, Zona Leste.A programação é de 16h às 18h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, com encerramento marcado para o dia 26 de janeiro com um baile de Carnaval no Parque Cidade da Criança, Aleixo.

Entre algumas das novidades deste ano estão os passeios com programação especial no Parque Cidade da Criança, e passeio no Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Dom Pedro, onde as crianças poderão interagir e andar a cavalo, de acordo com um dos coordenadores do evento, Eldo Gomes.

SERVIÇO:

O que: Início da 3ª edição da Colônia de Férias para PCD

Quando: Nesta segunda-feira, 15/1, a partir das 16h, até o dia 26/1

Onde: Na Minivila Olímpica do Coroado, localizada na alameda Cosme Ferreira, 871, ao lado do Estádio Carlos Zamith, zona Leste.

