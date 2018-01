Vai na galeria? Nesta quinta tem ação de saúde

Manaus - A quinta-feira (18) será de oferta de serviços de saúde na Galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, nº 82, Centro, Zona Sul, e no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), faz parte do projeto "Saúde nas Galerias", iniciado em agosto do ano passado.

No evento, serão oferecidos consultas médicas com clínico geral, dispensação de medicamentos, vacinações, distribuições de preservativos femininos e masculinos, aferição de pressão arterial, distribuições de kits de saúde bucal e oferta de testagem rápida para detecção de HIV, sífilis, hepatites B e C.

O público-alvo da ação são microempresários, trabalhadores e frequentadores das galerias. “A intenção da Semsa com o projeto é organizar e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, incentivando o autocuidado e orientando para as ações de prevenção às doenças”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A programação na Galeria dos Remédios e no Shopping Phelippe Daou vai incluir ainda ações de Educação em Saúde, com os temas saúde bucal, tabagismo e nutrição. O trabalho será executado por profissionais do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Japiim.

Atendimento

Em 2017, de agosto a dezembro, o projeto Saúde nas Galerias registrou 6.204 atendimentos, com duas ações programadas ao mês, na Galeria dos Remédios e na Galeria Espírito Santo, que está localizada na rua 24 de Maio, nº 106, também no Centro de Manaus.

Neste período também foram realizadas diversas ações de Educação em Saúde com mais de 1.370 atendimentos, abordando temas como Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Tabagismo, Nutrição e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Edição: Lívia Nadjanara

