Quer emagrecer? Use o clima quente a seu favor

O tempo quente é propício para cardápios mais leves e menos gordurosos, já que o organismo usa menos gordura para aquecer o corpo, diferente do inverno | Foto: divulgação

Manaus - Alto-astral, energia, calor e disposição são algumas das características do época mais quente do ano: o verão, que além de servir para esquentar a rotina, também pode ser um grande aliado do emagrecimento saudável.



De acordo com a nutricionista e especialista em metabolismo humano da Clínica Soulleve, Flaviane Calônego, utilizar o melhor de cada época do ano para auxiliar o organismo a entrar em forma e ficar em dia com a saúde e a alimentação equilibrada é essencial para alcançar resultados duradouros. "No verão, por exemplo, a prática de exercícios é mais frequente e uma boa ideia é recorrer aos exercícios aquáticos, como hidroginástica e natação, que além de queimar muitas calorias, ainda relaxam e refrescam", comenta a especialista.

E pensando em como o clima quente pode te ajudar, a nutricionista separou algumas dicas de como o verão pode turbinar o seu emagrecimento:

- Mais água! – Geralmente, durante períodos quentes nós sentimos mais sede de forma natural, como um instinto do organismo para não ficar desidratado. Por isso, aproveite essa deixa para consumir mais e mais água! Já que esse líquido funciona como veículo de toxinas que carrega os fluidos tóxicos para fora do organismo, diminuindo o inchaço e ajudando na perda de peso. “Porém, atenção! É essencial matar a sede com água e não com refrigerantes ou sucos industrializados. Além disso, prefira consumir a água gelada ou fresca, assim o corpo queima mais calorias para tentar converter a temperatura corporal”, recomenda a especialista.

- Sucos detox - Para não perder o embalo com o consumo de água, uma boa dica é apostar em sucos detox, que além de hidratar e serem nutritivos, também ajudam a queimar gordura, desintoxicar o organismo e diminuir a fome para a próxima refeição.

“A receita pode variar conforme os sabores favoritos da pessoa, porém, recomendo seguir uma lista de prioridades: uma verdura: agrião, couve ou espinafre; uma fruta: maçã, abacaxi ou morango e um termogênico: gengibre ou limão”, indica Flaviane.

- Receitas leves e refrescantes – O tempo quente é propício para cardápios mais leves e menos gordurosos, já que o organismo usa menos gordura para aquecer o corpo, diferente do inverno. Por isso, a dica é fazer um prato de salada com legumes crus, que possuem mais fibras que os cozidos, temperados apenas com azeite e limão, antes do prato principal. “Essa prática, além de ser saudável, é uma ótima ideia para enriquecer o corpo com nutrientes, já que auxilia o emagrecimento e diminui a fome", diz a nutricionista.

- Sobremesas saudáveis – Uma boa ideia para enganar o cérebro e consumir sobremesas durante o verão é apostar nos smoothies de frutas, que refrescam da mesma maneira, mas são menos calóricos e contém mais fibras do que os sorvetes.

“Uma dica para fazer um smoothie bastante cremoso é congelar duas bananas e depois utilizar um mixer para batê-las e comer ainda geladas acompanhadas de castanhas, chia, granola ou linhaça”, finaliza a especialista.





