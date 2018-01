Saúde no shopping? Campanha oferece serviços gratuitos

Manaus - A campanha “Seu Farmacêutico” será realizada neste sábado (20) de 10h às 22h no Manaus Plaza Shopping. O evento é do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF-AM) que tem como foco a valorização profissional. A ação oferecerá serviços gratuitos a população.



Com exposição no térreo do centro de compras o projeto foi idealizado com o objetivo de destacar o profissional sob o tripé da gestão, da saúde e da educação. Na ocasião, farmacêuticos profissionais estarão orientando a população sobre o uso irracional de medicamentos e também sobre os temas referentes à exposição.

Para o presidente do CRF-AM, Jardel Araújo da Silva, o programa enfatiza a importância do farmacêutico na promoção da saúde e no cuidado ao paciente. “É algo que aproxima o profissional dos usuários de medicamentos e também de outros profissionais da área da saúde, de tal modo que possamos desenvolver um trabalho multidisciplinar, onde o paciente seja o maior beneficiado”, conclui.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Shopping Via Norte fecha operação com novas lojas

Manauaras voltam a comprar passagens e setor aumenta vendas em 15%

Gás de cozinha vai ficar 5% mais barato nas refinarias nesta sexta