Manaus tem a sétima maior frequência de obesos, diz pesquisa

Manaus - Dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2016), divulgados este mês, pelo Ministério da Saúde, dão conta de que Manaus tem a sétima maior frequência de obesos adultos, entre as 26 capitais e o Distrito Federal. Dos entrevistados na capital amazonense, 20,3% estão inseridos nessa condição, a maior parte, mulheres.



De acordo com o cirurgião Ênio Lúcio Coelho Duarte, diretor-técnico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) os dados preocupam, uma vez que a obesidade está diretamente associada a diversos tipos de câncer, além de contribuir para o desencadeamento de doenças cardiovasculares.

Leia também: Teste inédito no Hemoam será feito para identificar malária no sangue

Mulheres são as mais afetadas

O câncer de mama é o segundo mais incidente na população feminina do Estado, com previsão de 440 casos/ano. Perde apenas para o câncer de colo uterino, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão subordinado ao Ministério da Saúde.

Uma notícia boa é que, entre os métodos preventivos, está a amamentação. “A mama é composta de lóbulos, ductos, gordura e vasos linfáticos. A maioria dos cânceres de mama começa nos ductos. São os chamados carcinomas ductais, que somam quase 80% dos casos da doença. De uma forma bem didática, a amamentação auxilia no amadurecimento das mamas, tornando-se um fator protetor e de prevenção ao câncer”, assegurou Ênio Lúcio.

Segundo o médico, a obesidade pode provocar inflamações no organismo, além de aumentar a quantidade de insulina produzida, fatores que estimulam a multiplicação das células e, consequentemente, o surgimento de tumores.

Diretor-técnico da FCecon, cirurgião Ênio Lúcio Coelho Duarte, fala sobre os métodos de prevenir câncer de mama. | Foto: Divulgação/FCecon

Entre as doenças malignas relacionadas à obesidade, estão as de colorretal, mama, ovário e colorretal – as três últimas ligadas à alta exposição de estrogênio, hormônio feminino que ajuda a alimentar os tumores, fazendo com que o processo de evolução seja acelerado.

“Para entendermos melhor esse processo, precisamos explicar que os tumores malignos são células que, diferente da maioria, não morrem com o passar do tempo, como parte do processo de envelhecimento do corpo humano. Elas se perpetuam e crescem, formando o que chamamos de câncer. O câncer é causado por uma mutação genética e pode ser hereditário, ou esporádico. Em alguns casos, fatores de risco externos, como tabagismo, alcoolismo e, ainda, a má alimentação, que provoca a obesidade, influenciam diretamente”, destacou o especialista.

Ênio Lúcio destacou ainda que é importante que a obesidade seja combatida, principalmente, a partir da adoção de hábitos saudáveis de vida, como a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação rica em vegetais e com pouca gordura saturada, ingerir alimentos com fibras, não fumar e evitar bebidas alcoólicas em excesso. “São coisas simples que costumamos repetir sempre: não adianta ter acesso à informação e não colocá-la em prática”, frisou.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Silves: cidade risonha do Amazonas completa 355 anos de história

Estudantes do AM contam experiências em intercâmbios fora do País

Oportunidade! 400 vagas em 29 cursos gratuitos da prefeitura