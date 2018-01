Profissionais são treinados para a prevenção da tuberculose no Compaj

Manaus - Enfermeiros e técnicos vão trabalhar na prevenção da tuberculose no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Os profissionais da área de saúde serão capacitados para esse objetivo pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a cogestora das unidades prisionais, Umanizzare Gestão Prisional.

A meta é que no primeiro semestre deste ano, todos os profissionais que atendem aos presídios sejam capacitados na prevenção à doença. De acordo com o gerente técnico e enfermeiro do Compaj, Antônio Valdecir Ribeiro, a prevenção inclui mutirões realizados, anualmente, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas ( Susam).

“Internamente serão realizadas palestras de orientação e coletadas amostras de escarros que serão enviadas para laboratórios, para diagnóstico da doença. Com 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença. O tratamento deve ser feito por um período mínimo de 6 meses, diariamente e sem nenhuma interrupção", ressaltou Antônio Ribeiro.

Plano Nacional de Saúde

Capacitar os profissionais que atuam dentro das unidades prisionais na prevenção da tuberculose faz parte do Plano Nacional de Saúde, que prevê, ainda, a inclusão da população penitenciária no SUS, garantindo o direito à cidadania e dos direitos humanos.

Atualmente o Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil.

Dia Mundial de Combate à Tuberculose



A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o 24 de março com o dia D de combate a doença, pelos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrida em 24 de março de 1882, pelo médico Robert Koch.

Sintomas

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas mais frequentes são: tosse seca ou com secreção por mais de três semanas; podendo evoluir para tosse com pus ou sangue; cansaço excessivo e prostração; febre baixa geralmente no período da tarde; suor noturno e rouquidão.





