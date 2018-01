Período de chuvas acende o alerta para os cuidados no combate à dengue

Manaus - Mesmo após tantos anos sofrendo com a infestação de mosquitos no período de chuvas, será que a população manauense está atenta para os cuidados que o período requer?

Com as chuvas predominantes nesta época do ano, os focos de dengue costumam aumentar e com eles o índice de atendimentos nos postos de Saúde do Amazonas em virtude das já conhecidas doenças como a dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo Aedes aegypti.

De acordo com dados da Fundação em Vigilância em Saúde (FVS-AM), de janeiro a novembro de 2017, foram 7.675 casos notificados da doença em todo o Estado.

As condições climáticas associadas ao acumulo de lixo e água parada ainda são os maiores condutores para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Picada mortal

Mais do que tubarões, cobras ou leões - que, no imaginário popular são animais perigosos e mortíferos para o planeta - em se tratando de animais mortais, os mosquitos são os mais perigosos.

Eles podem ser pequenos e frágeis, mas sua capacidade de transportar e transmitir doenças causa milhões de mortes anualmente ao redor do globo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a dengue é presente em mais de 128 países, com cerca de 3,8 milhões de pessoas em risco.

A chikungunya teve mais de 37 mil casos confirmados nas Américas registrados em 2015 pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Já a zika apresentou mais de 91 mil casos prováveis registrados até abril de 2015, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do Brasil. As duas doenças já foram documentadas em mais de 60 países da África, Ásia, Europa e Américas.

Combate em Manaus

Em Manaus, a vistoria mais de 12 mil imóveis para o 1º Diagnóstico da Infestação do Aedes Aegypti de 2018, foi iniciada no dia 17 de janeiro pela prefeitura de Manaus.

De acordo com o chefe de Controle de Endemias do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Alciles Comape, cada distrito de saúde tem uma meta de imóveis programada em cada bairro e, além do trabalho de identificação e coleta de larvas do mosquito, da eliminação e tratamento de potenciais criadouros, os agentes têm realizado ações de Educação em Saúde orientando sobre as formas de prevenção e sobre os sinais e sintomas.

“É muito importante que os moradores mostrem disponibilidade para receber as equipes de agentes de endemias em casa. Se o imóvel está fechado ou se há recusa dos proprietários, não há como profissional de saúde fazer o reconhecimento do local. Não será possível destruir algum possível criadouro e o mosquito continuará se multiplicando”, reforça Alciles Comape, alertando que a população deve ter a consciência da importância de manter a sua residência livre de qualquer tipo de depósito que possa acumular água e favorecer a reprodução do mosquito.

Sintomas

A assistente social, Adriana Souza, de 30 anos, conhece bem o termo ‘sentir dor’. Moradora do bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, conta que ficou aproximadamente três dias com os sintomas da doença, segundo ela, depois de ser picada pelo mosquito transmissor da dengue. “Comecei a sentir febre muito forte, dor de cabeça e vômito. Depois começou a aparecer manchas vermelhas no meu corpo”, diz.

Ela conta ainda que se dirigiu a uma unidade de saúde mais próxima e após os exames foi constatada a doença. “O que mais incomodava não era nem tanto a dor, mas a coceira. Então, procurei um posto de saúde e lá disseram que eu estava com dengue. Fui medicada e voltei para casa”, relata Adriana.

Adoeci. E agora?

Segundo o médico Alexandre dos Santos Souza, após contrair a doença o paciente deve tomar alguns cuidados, tais como se manter em repouso, tomar bastante líquido e, principalmente, evitar uso de ácido acetilsalicílico, o famoso AAS.

"O paciente deve ficar atento também aos fatores de risco de piora do quadro clínico", reforça o infectologista, uma vez que a adoeça costuma se manifestar num período de 5 a 10 dias podendo variar de pessoa para pessoa. "Caso a doença persista, o mais indicado é procurar um profissional da saúde, afim de evitar a automedicação".

