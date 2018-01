Glaucoma: Realidade virtual ajuda no diagnóstico da doença

Manaus - Os óculos de Realidade Virtual (RV) se tornaram aliados de extrema importância para o tratamento precoce do glaucoma, uma vez que é possível, com a ajuda deles, identificar a doença em estágio inicial, ao contrário de outros métodos educativos. O equipamento tem se mostrado alternativa portátil e mais barata para os oftalmologistas.

De acordo com o oftalmogeriatra Swammy Mitozo, do Centro Médico Ceoftam, um dos primeiros a usar o método em Manaus, os pacientes idosos têm dificuldade na aderência ao tratamento do glaucoma. E, com uso de óculos especiais e smartphones, é possível para essas pessoas, além de orientação sobre a doença, ter a experiência da perda da visão, se o tratamento médico não for instituído.

“É impactante, porque o idoso vivencia a perda de visão progressiva. Por conta disso, ele consegue entender a importância do tratamento. Ocorre uma conscientização sobre a doença e os danos que ela pode causar”, explicou Mitozo.

O médico alerta que o glaucoma compromete a visão de forma progressiva e irreversível, e que o grande desafio do diagnóstico precoce é justamente a fase inicial da doença, porque não tem sintomas.

“A ideia da realidade virtual é oferecer melhor avaliação da função visual. É um exame objetivo e mais confortável, porque por meio dele é possível simular os efeitos da doença na visão e entender a importância de consultar um médico, e usar os medicamentos regularmente", evidencia o especialista.

A tecnologia é inédita e deve ter aplicabilidade expandida em breve, pois o simulador de glaucoma tem o intuito de reduzir o impacto da doença na qualidade de vida da população. "Essa metodologia faz com que a pessoa possa entender a importância de se descobrir precocemente o problema", conclui o oftalmologista.

O coronel do exército aposentado, Francisco Azevedo, de 79 anos, contou sobre a experiência de usar o óculos de realidade virtual para saber o diagnóstico.

"A realidade virtual não serve apenas para facilitar o trabalho dos médicos, mas também pode ser explorado para trazer benefícios diretos a nós pacientes, seja na forma de tratamento ou como meio de amenizar algum tipo de limitação e aprendizado".

