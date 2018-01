Conheça a doença transmitida pelo pombo que pode levar à morte

Manaus - Aparentando ser uma ave inofensiva, o pombo transmite diversas doenças para os seres humanos que precisam ficar atentos para evitar a contaminação. A criptococose é uma doença silenciosa que vem das fezes desses animais e pode levar à morte.

Ela é mais comum em pacientes com enfermidades que afetam o sistema de defesa do corpo, como HIV, diabetes ou câncer, mas pode atingir qualquer pessoa, mesmo quem está com boa saúde.

Telas de proteção são uma das saídas para evitar a entrada e construção de ninhos das aves em locais inapropriados. | Foto: Divulgação

A professora Luiza Guimarães testemunhou a dolorosa luta do irmão contra a doença, que faleceu aos 52 anos. “Ele não tinha doenças imunológicas, mas no escritório onde trabalhava encontraram um ninho de pombos próximo ao ar-condicionado. Os sintomas começaram a aparecer aos poucos. Começou com uma febre e indisposição. Fomos parar no hospital das clínicas, em São Paulo. E isso após 6 meses dos primeiros sintomas. Os fungos começaram a tomar conta do cérebro e um ano após os primeiros sintomas ele morreu”, disse.

“É doloroso pensar que é uma doença que podia ter sido evitada e que causou muito sofrimento em toda a família. Como ela afeta o cérebro, ele passou a ter alucinações, dizia para nós que via até 'boiada'. Meu irmão era um homem bonito, mas a aparência foi se tornando envelhecida e debilitada em questão de meses”, desabafou a professora.

Os animais vivem em locais onde há restos de alimentos, e nas grandes cidades, estão em todos os lugares, como no centro de Manaus, onde podem ser vistos em grande quantidade em prédios e praças.

Para evitar a proliferação das aves, especialistas explicam que se deve evitar alimentá-los. | Foto: Arquivo

A criptococose contamina as pessoas por meio da inalação de fungos presentes nas fezes das aves. Ela ataca os pulmões, mas pode chegar ao sistema nervoso central, ocasionando sintomas como dor de cabeça, sonolência e febre. Em alguns casos, pode ainda causar meningite e cerca de 30% das pessoas infectadas acabam morrendo.

Os pombos também podem transportar alguns micro-organismos nas penas. Por causa disso, podem causar dermatites caso entrem em contato com os seres humanos. As dermatites causam coceira, infecções e até se transformam em alergias que também afetam o sistema respiratório.

A melhor forma de evitar a contaminação de doenças transmitidas pelos pombos é não criar condições para a proliferação dos animais, seja em vias públicas ou em residências. Para isso, manter forros, calhas e telhas sempre limpos e instalar telas em entradas de ar-condicionado e telhas também ajuda quando o objetivo é afastar essas aves de sua família, além de jamais entrar em contato com as aves mesmo depois de mortas. Confira agora a entrevista completa com o médico Marcos Gandra, que falou sobre prevenção, sintomas e tratamento da doença.

Manter caixas de ar-condicionados limpas é uma boa medida de prevenção. | Foto: Marcelo Cadilhe

Portal Em Tempo: O que é criptococose?

Marcos Gandra: É uma doença causada por fungos, do gênero Cryptococcus, que podem causar desde lesões pulmonares que não manifestam sintomas, até lesões no Sistema Nervoso Central (SNC) levando a meningoencefalite. Estes fungos são encontrados, principalmente, nos excrementos de aves, mas também em alguns mamíferos domésticos.

ET: Quais os principais sintomas?

MG: O fungo pode acometer qualquer órgão do corpo, porém os mais afetados são o trato respiratório e o SNC.

ET: Como a doença é detectada?

MG: Em primeiro lugar e mais importante é uma boa história clínica colhida pelo médico onde se evidencie sinais e sintomas típicos, além da história de exposição ou contato direto com aves ou as fezes desses animais, principalmente os pombos. Associado a isso, existem exames complementares que podem auxiliar o diagnóstico, entre eles estão exame histopatológico, exame de cultura, sorologia, exame direto do líquido cefalorraquidiano, raios-X de tórax e tomografia de crânio.

ET: Quem é a população de risco para adquirir esta doença?

MG: Pessoas que trabalhem ou tenham contato duradouro com aves e pessoas que tenham contato com fezes de pombos. É importante lembrar que a maior parte dos doentes são imunodeprimidos, ou seja tem baixa imunidade.

ET: Como é feito e quanto tempo pode durar o tratamento?

MG: O tratamento é feito principalmente com medicamentos de Anfotericina B, mas também com Fluconazol e Itraconazol e pode durar até 12 meses. Ele também está disponível pelo SUS.

ET: Há registros da doença em Manaus?

MG: Em Manaus existem casos de criptococose e por isso é importante o entendimento de como a doença se manifesta e como é transmitida, para que dessa forma seja prevenida.

ET: Como prevenir este tipo de infecção?

MG: A prevenção é feita evitando contato principalmente com aves e seus excrementos. Então, deve-se evitar alimentar pombos, caso trabalhe com aves, sempre utilizar máscaras e luvas, e utilizar água e cloro para lavar as fezes das aves.









Edição: Luis Henrique Oliveira





