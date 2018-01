Hanseníase: do isolamento ao cuidado humanizado das unidades de saúde

Manaus - Ao chegar à Vila de Paricatuba, em Iranduba (a 20 km de Manaus), o visitante certamente conhecerá as ruínas do ex-Hospital-Colônia Vila Belisário Penna. Construído a partir de 1896 e entregue em 1905, a edificação serviu para outros fins até ser repassada para administração do Serviço de Saneamento e Profilaxia Rural do Amazonas - Sespr/Am, em 1924. Reformado para garantir as adequações aos portadores da hanseníase, passou efetivamente a abrigar os hansenianos em 1931.

Vila de Paricatuba agora é ponto turístico. | Foto: Divulgação

Atualmente inseridas como ponto de visitação turística, as ruínas constituem memória viva de um passado de vidas separadas pela política do isolamento, instituída pelos governos para os diagnosticados com a hanseníase, com marcas profundas em centenas de famílias, como a do senhor João Eugênio Batista Filho, 75 anos, ex-interno.

João Filho, ex-interno do ex-Hospital-Colônia Vila Belisário Penna. | Foto: Divulgação/ Ricardo Oliveira

"Fui identificado com a doença no Posto de Saúde, em Coari. Chegamos aqui de barco, eu, Chagas Porto e o meu irmão Edgar Eugênio, por determinação do prefeito de Coari, Doval Melo, em 1958”, relata João Eugênio, em uma das salas das ruínas onde é possível ver a estrutura do imóvel, construída sob pedra bloco e tijolos, tomada pelas raízes de árvores, ao lado do senhor Raimundo Barreto, 78 anos, ex-interno da Colônia Antônio Aleixo, que foi criada em Manaus para o abrigamento dos hansenianos.



Atualmente, a hanseníase tem cura se for tratada adequadamente e o cuidado humanizado da Prefeitura de Manaus está tirando os portadores do isolamento. As principais armas utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para combater a doença são a prevenção e a informação sobre os sinais e sintomas da doença. Quanto mais cedo for identificada, mais fácil e rápida ocorrerá a cura. Outra medida preventiva é a realização do exame dermato-neurológico e aplicação da vacina BCG nas pessoas que vivem com os portadores desta doença.

Em 2017, foram diagnosticados 437 casos novos de hanseníase no Amazonas. Em Manaus, os 128 casos já registrados correspondem a 38,4% dos casos novos do Estado e uma redução de 23% em relação a 2016. Buscando adequar o controle da doença, a Semsa vai intensificar as atividades de busca ativa de casos por meio de exames rigorosos de contatos domiciliares e sociais, além de tratamento adequado dos casos diagnosticados.

“Para realizar essas atividades, dispomos de 226 Unidades Básicas de Saúde distribuídas pelas zonas da capital incluindo a rural, terrestre e fluvial, todas capacitadas com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, atuando nas ações educativas, acolhimento, suspeição, diagnóstico e tratamento”, assegura o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

Janeiro Roxo

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Hanseníase, celebrado no último domingo de janeiro, a prefeitura, em parceria com o Movimento de Reintegração às pessoas atingidas pela Hanseníase (Morhan), a Fundação Alfredo da Matta (Fuam) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realizou um mutirão de atendimento para exames dermatológicos.

O mutirão deu início às atividades da Semana Municipal de Combate à Hanseníase, que ocorrerão até o dia 2 de fevereiro. Buscando intensificar ações voltadas para o combate à doença, a Semsa realizará rodas de conversa nas UBSs, palestras educativas em associações e empresas, bem como mutirões de atendimento.

Serão oferecidos exames de pele, consultas com profissionais em dermatologia, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite, além da vacinação contra HPV e Meningocócica C.





