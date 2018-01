Gripe e resfriado? Saiba como combatê-los no período chuvoso em Manaus

Manaus - No Amazonas é assim, basta uma pequena mudança no clima - que geralmente é quente e úmido - para as pessoas ficarem suscetíveis as famosas viroses. Com sintomas bem semelhantes, elas costumam aparecer no período mais chuvoso da região, como os três primeiros meses do ano, e elas incomodam muita gente: crianças, idosos, adultos, ninguém escapa.

Mas o que fazer quando começam a surgir os primeiros sinais de que algo está errado? Segundo o clínico geral Derli Gouveia, do Hapvida Saúde, uma consulta com o clínico é sempre a primeira indicação, mas evitar prontos-socorros e hospitais cheios também pode contribuir com a recuperação e evitar novos contágios, já que a imunidade fica naturalmente mais baixa nessas situações.

O médico explica que as viroses mais comuns são a gripe e o resfriado. Os sintomas delas geralmente são bem parecidos: febre, dores no peito, dificuldade para respirar, coriza e mal-estar são alguns deles. Mas, segundo Derli, o diferencial está na intensidade dos incômodos e na área do corpo mais afetada.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

“A gripe não é igual um resfriado que se restringe apenas as vias aéreas superiores, ela é uma pneumonia viral que apresenta um quadro respiratório que compromete os pulmões e por isso, é muito mais importante e preocupante”.

Apesar de tudo, o especialista diz que não há motivo para pânico, e na maioria das vezes, o tratamento é feito em casa, com tranquilidade, seguindo todas as recomendações médicas como: beber muita água para hidratar o corpo, manter repouso, se alimentar ainda que não sinta vontade e tomar todos os medicamentos prescritos nos horários certos e evitar ambientes fechados com muitas pessoas.

Os cuidados devem ser redobrados quando se tratar de idosos e crianças por serem mais frágeis e apresentarem sintomas mais agressivos. E atenção, uma dica importante é não se automedicar, principalmente se você não foi ao médico para saber qual o tipo de virose está te acometendo:

“Nunca faça automedicação, nada além de lavar o nariz com soro, tomar vitamina C e um antitérmico até o profissional avaliar o quadro. E nunca se deve aceitar a prescrição do balconista da farmácia porque ele não está apto a isso, ele é balconista e não farmacêutico”, ressalta o clínico.

Leia mais:

Atenção mamãe: aprenda como diminuir o refluxo em bebês

Hanseníase: do isolamento ao cuidado humanizado das unidades de saúde

Corrida da Mulher Amazônica arrecada doações e promove inclusão