FCecon realiza ação alusiva ao Dia Mundial do Câncer

Manaus - Nesta sexta-feira (2), será realizada uma atividade voltada à prevenção dos principais tipos de câncer registrados na região, a ação é alusiva ao Dia Mundial do Câncer, no dia 4 de fevereiro e acontece no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, às 9h. A expectativa é que, na ocasião, cerca de três mil pessoas sejam envolvidas na programação. A promoção é da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria Estadual da Saúde (Susam).

“Aproveitamos a data para lembrar que a prevenção deve ser priorizada durante o ano inteiro, com o objetivo de promover o diagnóstico precoce de doenças crônicas, como o câncer, e reduzir a mortalidade”, explica a diretora-presidente da FCecon, engenheira biomédica Ana Paula Lemes.

Leia também: Atenção mamãe: aprenda como diminuir o refluxo em bebês

A projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão subordinado ao Ministério da Saúde (MS), aponta que o Amazonas deve registrar, anualmente, aproximadamente 5,2 mil novos casos de câncer.

Por isso, destaca a diretora-presidente, o cronograma de atividades ‘corpo a corpo’, com abordagens de rua e palestras em escolas e empresas públicas e privadas, como a que está programada para esta sexta-feira, será reforçado pela Fundação Cecon. A instituição é considerada referência em cancerologia na Amazônia Ocidental e tem como uma das prioridades o fortalecimento da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.

A atividade na área central de Manaus será desenvolvida pela equipe de profissionais do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC-FCecon), com a distribuição de material informativo e orientação à população que frequenta o local, envolvendo também permissionários e comerciantes que atuam nos arredores do Mercado.

Entre os temas trabalhados durante a abordagem, estão: os exames preventivos do câncer de próstata (dosagem de PSA e toque retal), considerado o tipo mais incidente na população masculina do Estado; a necessidade da realização anual da mamografia, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, promovendo o diagnóstico precoce do câncer de mama, segundo em incidência entre as amazonenses; a importância dos exames de rastreio do câncer de colo uterino a partir dos 25 anos ou ao iniciar a vida sexual, já que a doença está no topo de neoplasias malignas entre as mulheres do estado; os malefícios causados pelo tabagismo e como a adoção de hábitos saudáveis de vida podem ajudar a prevenir as neoplasias malignas.

Leia mais:

Inscrições no concurso da Abin encerram nesta quarta-feira (31)

Número de desempregados no Brasil sobe 12,5% de 2016 para 2017

Procuradoria Geral do Município lança edital para cadastro de reserva