Injeções testadas em ratos possibilita 96% de cura do câncer

Manaus - A cura de tumores malignos podem estar mais perto do que se imaginava. Um teste de laboratório realizado por pesquisadores da Universidade Stanford (Califórnia, Estados Unidos) descobriram dois agentes que, quando injetados diretamente em um tumor, fazem as células de defesa do paciente reagirem e retomarem o combate contra os agentes.



A nova técnica foi testada em 90 ratos de laboratório, destes, 87 reagiram de forma positiva imediatamente e os três restantes na segunda aplicação. Animais com melanoma, câncer de mama e câncer colorretal reagiram igualmente bem. De acordo com os pesquisadores o método usado tem a vantagem de combater também as metástases – “filiais” do tumor original que se formam em outras partes do corpo.

A descoberta foi publicada na quinta-feira (1º) pela revista Science Translational Medicine e abre uma nova janela para os sistemas defensivos contra o câncer. Em alguns casos, as imunoterapias exigem retirar glóbulos brancos do paciente, usar engenharia genética para editá-los em laboratório e então injetá-los de volta no corpo. Acordados. Outra envolve ativar o sistema imunológico inteiro, e não só as células da região em que está o tumor – o que pode causar efeitos colaterais. Nenhuma delas vai tão direto ao ponto quanto a nova solução.

O método consiste em introduzir no tumor a ser eliminado uma pequena quantidade (a milionésima parte de um grama) de dois agentes que ativam o sistema imunológico e o direcionam contra as massas tumorais. Segundo os autores, como esses dois agentes – um pedacinho de DNA e um anticorpo – são injetados diretamente nos tumores, eles só ativam os linfócitos que já se infiltraram no câncer.



A célula ativa é obstinada: depois que devora o tumor principal, detecta os tumores secundários, que se espalharam por outras partes do corpo. Corre atrás e acaba com eles também – afinal, ela já sabe qual é a assinatura bioquímica das células mutantes.

Como o tratamento só depende do câncer já ter sido identificado pelo sistema imunológico, ele provavelmente funciona em todas as situações. “Eu não acho que há limites para o tipo de tumor que nós poderíamos tratar. Basta ele ter sido infiltrado pelas células de defesa”, resume Levy.

Além dos ótimos resultados, uma grande vantagem da dupla de agentes é que um já foi aprovado para uso humano, e o outro se saiu bem em diversos testes clínicos. Se eles forem tão eficazes para nós quanto são para os camundongos, é provável que a nova solução saia rápido do papel – e comece a ser usada logo com pacientes reais.

