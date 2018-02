Cigarro contrabandeado invade ruas do centro de Manaus e acende alerta

Manaus - Consumido por pelo menos 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo, o cigarro ainda gera preocupação e alerta para saúde pública mundial. Conforme dados da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a quantidade de fumantes representa quase 15,6% de toda população brasileira. A situação se agrava ainda mais quando, quem fuma, não sabe de onde o produto é fabricado e quais os malefícios que ele pode causar.

Em Manaus, a reportagem do EM TEMPO registrou, com exclusividade, a atuação de comerciantes que expõem os maços de cigarros contrabandeados nas fachadas das lojas e bancas e falou com dois supostos contrabandistas de cigarros e de drogas. No local, estavam expostos cigarros de várias marcas.

Comerciantes expõem os maços de cigarros contrabandeados nas fachadas das lojas, em bancas e em praças públicas | Foto: Divulgação

Para apurar a contravenção em pleno centro de Manaus, a reportagem passou por comprador do produto e questionou o preço do cigarro a um dos contrabandistas presentes no local, identificado como “Lourinho”. Questionado se ele sabia onde conseguir o produto mais barato, para uma compra maior, a resposta foi imediata. O contrabandista não só explicou onde conseguir, como também afirmou ser vendedor do produto.



Contrabando de cigarros movimenta 48% do mercado, no Brasil | Foto: Divulgação

De acordo com “Lourinho”, a mercadoria teria sido comprada, por ele, próximo à fronteira do Brasil com a Venezuela. Ele disse ainda que, naquele momento, teria 15 maços da marca Lucky Strike para venda, ao preço de R$ 65 por lote. O produto, segundo ele, seria levado para uma comunidade chamada Itapeaçu, no interior do Amazonas, para ser comercializado.

Seguidos pela reportagem, os contrabandistas foram ao local onde armazenam o produto, um quarto do Hotel São Rafael, localizado na esquina da rua dos Barés, numa distância de pouco mais de 50 metros de onde houve o primeiro contato com os contraventores. Na abordagem, “Lourinho” subiu até um dos quartos do hotel e jogou um maço de cigarro pela janela, apanhado por outro contrabandista identificado como “Júnior”. Dali, os cigarros seguem para ser revendidos livremente na capital.

Local onde o contrabandista, identificado como 'Lourinho' entra para pegar o produto. | Foto: Divulgação

Em meia hora de permanência no Centro, foi possível verificar a presença de outras bancas de venda de cigarros contrabandeados. O comércio do produto é feito sem que haja intervenção das autoridades.

Questionada sobre o contrabando de cigarros em Manaus, a Polícia Federal no Amazonas informou que só poderia falar sobre o assunto em outro dia, pois o chefe do setor estaria viajando.

Cigarros apreendidos em 2017

Recentemente a Receita Federal divulgou um balanço das ações de combate ao contrabando, ao descaminho, e à pirataria, realizadas em 2017, em todo o país. O resultado das operações somaram R$ 2,3 bilhões em mercadorias apreendidas.

Combate à pirataria

Para o Presidente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria (FNCP), Edson Vismona, a diminuição de investimentos e a falta de profissionais capacitados contribuem para o aumento de produtos ilegais circulando no país. “A carência de recursos humanos, materiais e financeiros dos órgãos, responsáveis pela prevenção, controle, fiscalização e repressão aos crimes de fronteira, põem em risco a segurança dessas regiões, que se encontram absolutamente vulneráveis ao crime, seja ele o contrabando de produtos como cigarros, o tráfico de drogas, armas, entre outros”, disse.

Malefícios do cigarro contrabandeado

Se de um lado o Brasil é considerado uma notável exceção no combate à epidemia tabagista no mundo, por outro, precisa lidar com o fato de que o cigarro contrabandeado já representa 48% do mercado brasileiro.

E os malefícios do contrabando de cigarros não param por aí. Uma pesquisa desenvolvida em 2012 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) aponta o estrago que esse tipo de produto pode causar no organismo humano: pelo de animais, terra, areia vestígios de plásticos, restos de insetos, colônias de fungos, ácaros e metais cancerígenos, como o chumbo, cádmio, níquel, cromo e manganês, foram encontrados nos cigarros em testes realizados em laboratório.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 90% dos casos diagnosticados, como o câncer de pulmão, havia associação do paciente com o consumo de derivados de tabaco.

No Brasil, o câncer por consumo de cigarro foi responsável por 22.424 mortes em 2011. Altamente letal, a sobrevida média cumulativa total em cinco anos varia entre 13 e 21% em países desenvolvidos e entre 7 e 10% nos países em desenvolvimento.

