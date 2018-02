Microagulhamento ajuda a reduzir cicatrizes de acne, rugas e estrias

Brasil - Quem sofre com manchas na pele e quer passar o verão sem preocupações já tem uma nova alternativa de tratamento estético: o microagulhamento. O procedimento, além de reduzir cicatrizes de acne, rugas e estrias, estimula o colágeno e atenua sinais de envelhecimento, deixando a pele mais bonita e saudável.

O microagulhamento ajuda na redução da pigmentação de manchas, especialmente do melasma. A técnica pode ser utilizada tanto no rosto como em outras partes do corpo, inclusive no couro cabeludo, para estimular a circulação sanguínea na região.

Como funciona

O procedimento é realizado apenas em clínicas de estética especializadas, e inicia com a higienização e assepsia completa da pele. A técnica é realizada com o auxílio de um equipamento chamado Roller, que tem cerca de 540 agulhas, facilitando a aplicação. O Roller é passado na pele nas direções vertical, horizontal, diagonal direita e esquerda, por cinco vezes cada.

De acordo com a fisioterapeuta dermatofuncional Flávia Christtinne, o microagulhamento, também chamado de indução percutânea de colágeno (IPCA) causa microperfurações na pele através do equipamento. “A partir disso, acontece um processo inflamatório, que estimula os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno”, explica.

Durante o microagulhamento, é utilizado um cosmético apropriado para o tipo de pele e tratamento. De acordo com a profissional, agulhas menores são utilizadas para as lesões superficiais. Já para as profundas, agulhas mais longas. “No primeiro dia de tratamento faço a limpeza. Dois a três dias depois, faço o microagulhamento, e depois de 5 dias, a hidratação”, descreve.

Flávia ressalta que após o procedimento, é comum um inchaço leve ou moderado, além da vermelhidão na pele, que varia de acordo com a intensidade da aplicação. “O paciente usa em casa o creme indicado, e com o ciclo finalizado no período de 30 dias, nós fazemos outra sessão”, completa.

Indicações e contraindicações

O microagulhamento deve ser feito preferencialmente por médicos dermatologistas, ou ainda, cirurgiões plásticos e fisioterapeutas dermatofuncionais com especialização na técnica. Pode acontecer dor na hora do procedimento, mas com aplicação de pomada anestésica de alta potência ou anestesia local injetável, o procedimento é tolerado. Mas é preciso ficar atento: somente médicos tem autorização para aplicar a pomada anestésica.

O procedimento é contraindicado para pessoas que tenham infecção ativa como herpes no local de aplicação, tendência à cicatrização com queloides, gestação e imunossupressão. O procedimento é contraindicado para grávidas porque o risco de hiperpigmentação é grande, devido às alterações hormonais.

Cuidados e resultados

Após a realização do procedimento, não se deve utilizar protetor solar e maquiagem por, pelo menos, 24 horas. Além disso, também não é recomendada a exposição ao sol durante o tratamento, e deve-se evitar o contato com animais e mãos sujas na região tratada. Se for preciso utilizar produtos, somente com autorização do profissional que realizou o tratamento.

O sucesso do tratamento também está relacionado a uma alimentação rica em proteínas, proteção solar diária e consumo adequado de líquidos, especialmente a água. As proteínas ajudam a estimular a formação de colágeno na pele.

A redução das manchas e a melhora da qualidade da pele são vistas nos primeiros 15 a 30 dias. O auge da produção de colágeno induzida pela IPCA é em torno de três meses, e após o microagulhamento, a produção de colágeno ainda persiste por oito meses.

Flávia Christtinne, fisioterapeuta dermatofuncional, é uma das profissionais que realizam o procedimento. | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com a fisioterapeuta Flávia Christtinne, o tempo de intervalo entre uma sessão e outra é de um mês. “Cada sessão dura cerca de duas horas, mas pode variar de acordo com o tipo de tratamento. Por exemplo, o intervalo entre as sessões varia de acordo com o tipo de equipamento utilizado”, diz. Agulhas de 0,2 a 0,3 milímetros podem ser utilizadas até três vezes por semana, já que o objetivo é a permeação dos alvos.

Já com agulhas a partir de 0,5 milímetros, recomenda-se intervalo de no mínimo 15 dias, e no máximo 21 dias, por causa do processo de regeneração da pele. Esse tempo é necessário para a remodelação e deposição de colágeno. Para agulhas acima de 2,0 milímetros, a aplicação é recomendada apenas a cada seis meses.