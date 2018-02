Aumenta para 98 o número de mortes por febre amarela no País

A doença já matou cerca de 98 pessoas infectadas | Foto: Divulgação

Brasil- O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (7) um novo balanço do número de casos e mortes por febre amarela no país. Ao todo são 353 casos confirmados da doença, dessas 98 vieram a óbito, de 1º de julho de 2017 a 6 de fevereiro de 2018. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 509 casos e 159 óbitos.

Conforme o novo boletim, em apenas uma semana a doença deve um aumento de 65% se comparados com dados do último dia 30 de janeiro, quando foi registrada apenas 213 casos confirmados e 81 mortes.

Os estados mais afetados ainda são o de São Paulo e Minas Gerais, com 161 e 157 casos confirmados, respectivamente. O Rio de Janeiro detectou 34 infecções por febre amarela, seguido do Distrito Federal, com apenas uma pessoa.

Para auxiliar os estados e municípios na realização da campanha, o Ministério da Saúde vai encaminhar aos estados R$ 54 milhões. Desse total, já foram repassados R$ 15,8 milhões para São Paulo; R$ 30 milhões para Rio de Janeiro, e está em trâmite a portaria que autorizará o repasse no valor de R$ 8,2 milhões para a Bahia.

Amazonas fora de risco

De acordo com a FVS-AM, o Estado está fora de risco da Febre Amarela, mas mantem um estoque suficiente de vacina com validade até 2020 | Foto: Ione Moreno

De acordo com a Fundação em Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas continua sem registro da doença em 2018. "Os quatro casos investigados de Febre Amarela em 2017 no Estado foram descartados por critério laboratorial e nenhum caso está sendo investigado no momento" informou.

A FVS-am informou ainda que o Estado possui um estoque de 159.760 doses da vacina contra a febre amarela com validade até 2020.

Entenda como ocorre a transmissão

Os casos de febre amarela registrados no Brasil são silvestres, ou seja, a doença foi transmitida por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes que existem em ambientes de mata.

Segundo o informou o órgão, o que caracteriza a transmissão silvestre, além da espécie do mosquito envolvida, é que os mosquitos transmitem o vírus e também se infectam a partir de um hospedeiro silvestre, no caso o macaco, antes de repassar ao seres humanos.

Não há casos de febre amarela urbana no país desde 1942. Neste ciclo as pessoas infectadas

Sintomas

Dores no corpo, mal-estar, náuseas, vômitos e principalmente febres são alguns dos sintomas da febre amarela que pode durar até 3 dias.

Em alguns pacientes, o vírus ataca o fígado. Quando isso ocorre o infectado ganha uma coloração amarelada no corpo, daí o nome de febre amarela.





