Ex-obesos, sambistas recorrem ao bisturi por amor à folia e à vida

Manaus - Com a proximidade do Carnaval, começam as preparações para os quatro dias de folia. E quando se fala em preparação para a Folia de Momo, lembramos imediatamente de cuidados com o corpo. É porque a maratona de festividades exige preparo físico, samba no pé e um corpo saudável e disposto.

O sambista Frank Alencar e a musa de escola de samba Sandy Salum que o digam. Eles são personalidades conhecidas do Carnaval amazonense. Apaixonados pela folia, precisaram de uma mudança radical para viverem com mais saúde e terem mais fôlego nas passarelas do samba.

Além do Carnaval, as personalidades tinham em comum o excesso de peso, e recorreram à cirurgia de redução de estômago, ou bariátrica, que tem como objetivo reduzir o peso de pessoas obesas.

Musa da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, Sandy Salum, 36 anos, chegou a pesar 110Kg, estava diabética e corria risco de morte por conta do peso.

Já o intérprete e apresentador da banda do Boulevard, Frank Alencar, desenvolveu problemas nos tornozelos e joelhos.

Frank começou a sentir os primeiros problemas relacionados à obesidade, a partir de 2013. “Eu sentia muitas dores nos joelhos e tornozelos. A gota d’água foi precisar de uma extensão para fechar o cinto de segurança no avião”, conta. Hoje, com 70Kg a menos, após uma cirurgia de redução de estômago, ele revela que tem um estilo de vida muito diferente.

Frank Alencar.

Com a cirurgia, Frank perdeu 70 quilos. “Agora estou construindo massa muscular. Com 21 dias após a cirurgia, perdi 23 quilos por conta da dieta líquida, depois passei para comida pastosa e aos poucos passei a me alimentar com comida normal. Como de tudo, adoro uma feijoada, mas agora respeito os limites do meu organismo, que suporta apenas 200g de comida por vez”, explica.

“Hoje estou pesando 84 quilos, mas eu não atribuo a minha mudança de vida apenas à cirurgia, pois muitas pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar todo o peso. O que mudou foi a minha cabeça. Hoje tenho outra vida”, comemora.

Aos 45 anos, não esconde que ainda sente a famosa tensão pré-folia. “Não passa nunca, quando a sirene soa vem sempre o frio na barriga”. Ao relembrar sua trajetória musical, ele precisa percorrer as memórias da infância. Começou sua história na música aos 12 anos.

“Ao lado da minha casa, morava um barbeiro chamado Moacir Reis. Ele era violonista e me ensinou os primeiros acordes musicais no violão. Depois aprendi a tocar cavaquinho, toquei em vários grupos de pagode em Manaus, mas fiquei conhecido, quando gravei meu primeiro samba de enredo na Agremiação Presidente Vargas, a escola de samba do meu bairro”, recorda.

O sambista ficou conhecido por conta do bordão “Pega fogo, cabaré!” em 1996. “Em 1997, ganhei meu primeiro samba como compositor na Presidente Vargas, até que em 2001 cheguei na Mocidade Independente de Aparecida como um dos intérpretes da escola”.

A fênix do samba

Sandy, assim como muitas mulheres que sofrem de obesidade, enfrentou discriminação dentro de sua própria casa. “A obesidade me fez virar dependente afetiva. Vivi um relacionamento abusivo com meu ex-marido”.

Eu aceitava ser agredida e ofendida, por medo de ficar sozinha, obesa e com dois filhos. Ele dizia que ninguém ia me querer porque era gorda e, seria mãe solteira. A agressão verbal dói muito mais que um empurrão, uma mordida. Porque na pele cura, na alma não. Eu era muito infeliz”.

Sobre a decisão pela cirurgia, ela relata ter sido tranquila. “Não tive medo de riscos, estava muito firme na minha decisão. Eu já estava com muitas complicações de saúde, os riscos de uma cirurgia eram menores do que a hipertensão e diabetes, que estavam me destruindo, a cirurgia foi uma necessidade”, contou.

Sandy Salum.





Questionada sobre a adaptação após a mudança, Sandy conta que a reeducação alimentar foi o melhor caminho. “A minha maior dificuldade foi a alimentação, porque perdi o apetite, e você precisa se adequar, mas eu já estava tão focada em mudar que não me importei com as restrições. Para mim, não é difícil manter o peso, porque eu realmente reeduquei a minha alimentação”.

Nove anos após a cirurgia, Sandy conta como deu a volta por cima. “Não passava mais do que 30 minutos em pé, tinha assaduras nas costas e nas pernas. Então decidi ‘matar’ aquela mulher. Não queria mais apenas existir, eu queria viver e ver meus filhos crescerem”.

A dançarina conta que entrou no mundo do samba por meio de um concurso para rainha de bateria da Escola de Samba Aparecida. “Eu ficava encantada com as musas do Carnaval. Me inspirava na Luíza Brunet e Monique Evans. Em Manaus, tinha muita admiração pela Layana Pampolha, que foi jurada no concurso que venci. Ela me escolheu para ser rainha e foi uma emoção indescritível”.

Desfilando há sete anos, Sandy se tornou um ícone do nosso Carnaval. Ela conseguiu seu espaço no samba e hoje é conhecida e respeitada pela crítica e pela comunidade. “Sempre respeitando todo mundo e com humildade, a gente

consegue ir longe”.





