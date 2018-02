Produtos enlatados: cuidado com o botulismo alimentar

Que os alimentos enlatados são um perigo em potencial para o desenvolvimento de infecções alimentares, isso não é novidade, mas você já ouviu falar em botulismo alimentar?

O botulismo é um dos problemas alimentares mais perigosos, isso porque ele é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que libera toxinas consideradas letais ao organismo humano. Tais substâncias podem se desenvolver com facilidade em ambientes com pouco oxigênio, como é o caso dos enlatados, vegetais em conserva e alimentos crus ou defumados.

Apesar de não ser uma doença tão comum, é perigosa por se tratar de uma infecção que se propaga com rapidez e facilidade, como explica Paulo Sampaio, clínico geral do Hapvida Saúde. “As manifestações gastrointestinais costumam ocorrer no início do quadro, mas isso não é obrigatório. Os sintomas mais comuns são: náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. As manifestações neurológicas costumam ser as mais significativas, caracterizadas por uma paralisia muscular que atingem inicialmente os nervos cranianos e vai descendo para o resto do corpo”.

Segundo ele, por ser uma doença de início súbito e progressivo, ao menor sintoma, é muito importante que o paciente se dirija imediatamente a um hospital para a realização de exames. O diagnóstico é feito geralmente através de exames de sangue e fezes que detectam a presença da bactéria no organismo. Quanto antes o problema for detectado, maiores as chances de cura.

Sampaio ressalta ainda que é preciso muito cuidado com o consumo de alimentos conservados, sobretudo, porque eles são a causa do aumento de casos de botulismo em todo o mundo. É preciso ficar atento à validade e às condições das embalagens. “Nos últimos anos, em todo mundo, houve casos relatados de botulismo provocados por queijos, sardinha enlatada, pimenta, palmito em conserva, mortadela, tofu, produtos suínos, azeitonas em conserva e jiló”. Para ele, o ideal é que possamos consumir tais produtos da forma mais natural possível.

Edição: Lívia Nadjanara

