A marquinha perfeita 'à la Vai Malandra' é tendência em Manaus

Manaus — Sinara Freitas é uma personal bronze que atua na capital do Amazonas. Seu produto? A marca de biquíni perfeita. A profissão popularizou ainda mais após o sucesso do clipe de Anitta, 'Vai Malandra', no qual a carioca mostra as curvas coberta apenas pelo biquini de fita isolante em cima de uma laje.

O cenário do clipe remonta a realidade do jeitinho brasileiro, aquele mais barato e criativo. Em Manaus, o bronzeado perfeito também caiu no gosto das mulheres que acordam cedo para iluminar seus corpos.

Leia também: Paris Hilton é atração em camarote do Carnaval de Salvador

No Centro de Manaus é comum encontrar os produtos para o bronzeamento com fita em casa | Foto: Márcio Mello





A marquinha perfeita de sol na laje começou em 2016, com a Érika Bronze em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Às 7h da manhã, tudo começa com o banho de lua, que descolore os pelos e limpa a pele das clientes. Em seguida, a montagem do biquíni, que leva em torno de 10 minutos para desenhar parte. "Adequamos a fita ao corpo da cliente", diz Sinara que segue com o puxa uma ponta da fita isolante preta daqui e outra aculá.

Ao receber a cliente, a profissional já faz a anamnese da pele. Se for clara, o sol deve ser no primeiro horário, um pouco mais escura a partir das 9h, mas nunca, nunca após o meio dia porque o sol fica mais forte. Após a montagem do biquíni, Sinara aplica o produto (parafina ativadora própria para bronzeamento), também de acordo com a pele. Tudo com a segurança comprovada pelos órgãos pertinentes. "São 40 minutos de procedimento e no máximo duas horas", explica a personal bronze.

Durante o procedimento também é importante hidratar a pele com água. "Marquinha de fita é linda, realça a beleza , deixa a pele mais linda e iluminada. Claro que temos responsabilidade com a exposição ao sol, mas o astro traz saúde ao corpo também pois libera hormônio do bem estar e é rico em vitamina D", enfatiza a empreendedora.

Com a clipe de Anitta, o bronze de fita volta à mídia, mas já se fixou no mercado. "O que queremos é tirar o preconceito de quem acha que não é algo elegante. E pelo contrário, é bonito e saudável", diz Sinara. A profissional atende todos os dias no telefone (92) 3346-0703.

Leia mais:

Marido de Ivete posta foto de cantora com as filhas gêmeas

Itens do Boi Garantido já estão no Rio para desfile da Mocidade

Vila da Barra encerra apresentações do Carnaval 2018