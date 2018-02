Por que há mais crianças míopes hoje em dia?

Manaus — É cada vez maior o número de crianças que frequentam clínicas oftalmológicas. Entre os problemas mais comuns, a miopia é a mais recorrente. Ou seja, a criança tem dificuldade para enxergar com nitidez tudo que não esteja próximo – o que, certamente, gera impacto na volta às aulas, já que é preciso enxergar claramente o que o professor escreve no quadro.

Estudo realizado pelo National Eyes Institute (Estados Unidos) mostra que a prevalência de miopia aumentou de 25% para 42% entre os norte-americanos com idade entre 12 e 54 anos, nas últimas três décadas. Apesar de não poderem apontar uma causa exata para isso, os médicos acreditam que, além da predisposição genética, o problema está relacionado com a fadiga ocular proveniente do uso de computador e outros aparelhos tecnológicos.

Na opinião do oftalmologista Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos (São Paulo), outro fator importante para o aumento nos casos de miopia é o estilo de vida das crianças.

“Por diversas questões, como segurança, praticidade, ou até mesmo por não ter alguém durante todo o dia para tomar conta delas, as crianças de hoje em dia têm tudo muito próximo. Muitas passam o dia em espaços restritos, em que o computador está perto, a televisão está próxima, bem como videogames, smartphones, brinquedos etc. Essa falta de contato com espaços abertos, como parques e praias – em que naturalmente olham mais para longe, para o horizonte –, acaba descompensando um pouco a visão”.

O médico explica que a miopia ocorre quando o olho é muito grande ou a córnea é muito curva, fazendo com que os raios de luz sejam convergidos para um ponto anterior à retina. Ou seja, é necessária uma lente esférica “divergente” para direcionar os raios de luz à retina e permitir que a pessoa enxergue bem as imagens.

“A miopia geralmente começa na infância. O míope costuma fechar um pouco os olhos para tentar enxergar melhor, quando não está usando óculos ou lentes. Essa é, inclusive, uma dica para os adultos prestarem atenção. Se a criança cerra a vista para ver melhor alguma coisa que está distante, tem algo de errado que deve ser investigado. Para a maioria das pessoas, ela se estabiliza no início da vida adulta, mas há casos em que a miopia continua aumentando ao longo do tempo”.

Outras queixas referentes à miopia incluem dor de cabeça, sensação de cansaço nos olhos, irritação e vermelhidão ocular. “Não são poucas as crianças que verbalizam a necessidade ‘descansar’ um pouco os olhos antes de continuar a estudar ou até mesmo brincar”, diz o médico – enfatizando que os pais devem dar ouvidos a esse tipo de queixa e buscar ajuda de um especialista.

“Quando o paciente é pequeno, os óculos são a melhor solução – já que não requerem grandes cuidados e são mais fáceis de a criança se adaptar. Já quando o paciente tem mais de 12 anos e demonstra ser capaz de tomar todos os cuidados diários que as lentes de contato exigem, essa é uma boa opção.

Por fim, quando o oftalmologista percebe que houve uma acomodação no grau, a cirurgia refrativa é um ótimo recurso para o paciente se ver finalmente livre de óculos e lentes de contato. Hoje em dia o procedimento é rápido, praticamente indolor e a recuperação se dá em curto espaço de tempo”.

