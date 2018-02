Abertas as inscrições da VII edição do ‘Manaus mais Saudável’

Manaus - Estão abertas as inscrições para a VII Edição do Programa “Manaus mais Saudável” que tem como objetivo proporcionar à população Manauara uma melhoria na saúde e qualidade de vida, assim como no rendimento físico, melhoria no sistema cardiovascular proporcionado pela prática regular da atividade física e uma alimentação saudável.

O Projeto foi idealizado pelo profissional de Educação Física, Marcelo Belota, que sempre desempenhou seu papel de técnico e treinador muito bem. Mas, para ele, isso não era o suficiente. A vontade de ajudar mais pessoas de forma impactante, o fez arregaçar as mangas e criar este programa que, para muitos no início, era loucura.

O “Manaus mais Saudável” é um programa pioneiro de treinamento físico somado ao acompanhamento nutricional com o objetivo de reduzir peso e gordura corporal de cada participante. O treinamento oferece 100 vagas divididas em 10 equipes, que serão acompanhadas por profissionais das áreas de Educação Física, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Quiropraxia, Estética e a novidade da VII Edição é a Médica de Família e Comunidade.

Cada equipe será acompanhada por um educador físico, responsável pelo cronograma de atividades físicas, respeitando a particularidade e limitações de cada um e um nutricionista, responsável pela avaliação nutricional de cada integrante, orientando a reeducação alimentar com o objetivo de melhores resultados. Os dois profissionais ficarão responsáveis em auxiliar os membros de sua equipe até o final do projeto.

Os profissionais ficarão responsáveis em auxiliar os membros de sua equipe até o final do projeto | Foto: Divulgação

A pesagem inicial e final ficará a cargo do Laboratório de Estudo de Desempenho Humano da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (LEDEHU/FEFF/UFAM), localizado no Campus da UFAM.

A abertura do “Manaus mais Saudável” está prevista para o dia 3 de março de 2018. Durante o período do programa, serão realizadas duas pesagens motivacionais, onde estarão acompanhando a evolução de cada participante. Cada pesagem, os 10 homens e as 10 mulheres que mais reduzirem peso serão premiados com sessões de estética, diárias em hotéis e kits de emagrecimento.

Ao final do programa, previsto para o dia para 9 de junho de 2018, será premiado o homem e a mulher que reduzir mais peso, o homem e a mulher que reduzirem mais percentual de gordura, os educadores físicos e nutricionistas de cada ganhador e a equipe que mais reduzir percentual de gordura, totalizando em premiações um valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.manausmaissaudavel.com.br

ou comparecendo a Loja Evolution, localizado no Conjunto Eldorado.

