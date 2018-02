10 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo após o carnaval

| Foto: Divulgação

O carnaval acabou, mas os resquícios de uma alimentação fora de hora e cheia de alimentos que não fazem tão bem ao organismo ficaram no corpo. De acordo com a nutricionista Camila Cardinelli, da clínica de medicina esportiva M. Albuquerque, alguns alimentos podem ajudar a fazer uma faxina no organismo. "São alimentos que atuam no processo digestório, no melhor funcionamento do fígado e ainda contém propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas. Como combatem os radicais livres ajudam no restabelecimento do organismo.



Confira os alimentos:

1. Limão

Com propriedades alcalinas e digestórias, o alimento não pode ficar de fora de uma dieta detox.

2. Água

Essencial para a eliminação das toxinas do corpo e hidratação.

3. Alho

Atua aumentando as defesas do sistema imune.

4. Beterraba

Ajuda na eliminação de toxinas do organismo, no combate ao excesso de radicais livres, e consequentemente desempenhando ação anticancerígena.

5. Brócolis

Potente antioxidante, ele atua diretamente nas enzimas do organismo e facilita a eliminação de toxinas.

6. Chá Verde

Muito rico em antioxidantes. É um alimento muito efetivo no combate aos radicais livres, além de ser capaz de silenciar diversos tipos de câncer e acelerar o metabolismo.

7. Couve

Melhora o funcionamento dos rins. É rica em muitos antioxidantes e tem propriedades anti-inflamatórias.

8. Capim-Limão

Tem ação no melhor funcionamento do fígado, rins e no trato digestivo. Melhora a circulação e digestão.

9. Gengibre

Ajuda na função hepática, e tem propriedades adstringentes.

10. Gema de ovo

Contém colina, vitamina fundamental no processo de desintoxicação.

