Você tem estrias? Conheça as causas e formas de prevenção

Manaus - Embora muitas pessoas tenham, estrias são marcas que a maioria das pessoas não costumam exibir. As estrias são linhas visíveis na pele, normalmente finas, que ocorrem quando a pele se estira rapidamente, o que faz as fibras elásticas da pele se romperem. Mas será que essas marcas na pele podem significar algum problema hormonal ou seriam simplesmente normais?

De acordo com a dermatologista Rima Raad, as causas das estrias são físicas, como se esticasse um tecido que se rompe depois. E pode acontecer quando ganhamos peso, em mulheres grávidas ou regimes sucessivos. Fatores biológicos, como a quantidade de fibras colágenas também são determinantes para facilitar o surgimento das estrias.

“As estrias são cicatrizes que se formam na pele quando há destruição das fibras elásticas e colágenas, normalmente são causadas por um estiramento anormal e rápido da pele, e costuma ocorrer em pessoas geneticamente predispostas”, disse a especialista.

Essas lesões acontecem, normalmente, na gravidez, por exemplo, e são caracterizadas por linhas paralelas de cor arroxeada, rósea ou branca sobre a superfície da pele. Os adolescentes e as grávidas têm mais risco de aparecimento de estrias com um percentual que chega em 70% das adolescentes mulheres e 40% dos adolescentes homens. Em mulheres grávidas a ocorrência é ainda maior, chegando a 90%. Com uma ocorrência tão grande, e considerando que não afetam a saúde das mulheres, estrias não chegam a ser um problema de saúde e a preocupação em evita-las é apenas estética.

“Geralmente aparecem em áreas onde há rápido estiramento da pele, por isso são comuns no período da puberdade e na gestação, pois há um aumento do volume corpóreo. Existem alguns medicamentos que podem também induzir o surgimento de estrias. As localizações mais comuns nas mulheres são a região glútea, flancos (pneus), mama, coxas e abdômen. A coceira é um sintoma comumente associado”, explicou Rima.

Não há como impedir o crescimento da barriga quando se está grávida ou de fazer com que o adolescente não cresça quando ele está na fase da puberdade. Logo, não há uma maneira que previna totalmente o surgimento de estrias no corpo, porém, algumas medidas, podem ajudar na prevenção.



“O ideal é manter uma boa e contínua hidratação da pele, utilizando hidratantes e emolientes específicos, evitar coçar e atritar a pele. A estria vermelha pode ser tratada com medicamentos tópicos manipulados e prescritos pelo dermatologista, já no caso da estria branca, o tratamento é mais difícil, respondendo melhor a lasers e técnicas mais invasivas”, disse a médica.





