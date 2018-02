Hospital Adriano Jorge tem plantões de cirurgias ortopédicas ampliados

As equipes dos plantões contam com 21 profissionais, entre cirurgiões e toda a equipe técnica do Centro Cirúrgico da FHAJ, que inclui técnicos de enfermagem e de radiologia, enfermeiros e anestesistas | Foto: Divulgação/FHAJ

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) ampliou também para funcionamento aos sábados os plantões de cirurgias ortopédicas de alta complexidade, na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ). O primeiro plantão ampliado ocorreu no último sábado (17). Com a ampliação dos plantões, o hospital terá um aumento semanal de 22,5% no número de cirurgias ortopédicas. Os procedimentos incluem cirurgias em joelho, quadril, braço e ombro.

“Quando eu sofri o acidente e o médico disse que não sabia como eu estava andando, fiquei muito triste. Quando entrei na lista de espera, pensei que só conseguiria em 5 anos, porque sempre ouvi falar era difícil. Nem acreditei quando me ligaram”, relatou a professora de matemática Railane Ramos, de 27 anos, que esperava pela cirurgia desde abril de 2017 para recompor os ligamentos do joelho esquerdo. Ela foi a primeira a passar pelo centro cirúrgico.

De acordo com o órgão, os plantões aos sábados irão somar-se à programação semanal de cirurgias que já é realizada normalmente no hospital. Os pacientes estão sendo chamados para as cirurgias seguindo critérios pré-determinados, como tempo de espera, gravidade do caso, faixa etária e exames atualizados.

As equipes dos plantões contam com 21 profissionais, entre cirurgiões e toda a equipe técnica do Centro Cirúrgico da FHAJ, que inclui técnicos de enfermagem e de radiologia, enfermeiros e anestesistas.

Execução do plano



Além do aumento da oferta de cirurgias, o plano de ação da Susam para reduzir a fila para esses procedimentos consiste, também, na aquisição de material próprio para ortopedia, as chamadas OPMEs (Órtese, Próteses e Materiais Especiais). O material vai para os prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio Machado e Platão Araújo, além do Adriano Jorge. O objetivo da Susam é abastecer as unidades por um ano e assim evitar que as filas se agravem novamente.

Mudanças

De acordo com a Susam, a forma de contratação do serviço de cirurgias ortopédicas passou por mudança. Os contratos agora estão sendo feitos por quantidade de procedimentos realizados e os valores pagos por cada cirurgia definidos conforme o seu grau de complexidade.

Nos contratos herdados de gestões passadas, o valor pago pela realização de uma cirurgia simples é igual ao de uma cirurgia complexa. Agora, não será mais assim. As cooperativas irão receber por produção e não por plantão .

Outro ponto do plano de ação da Susam é transformar o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) em unidade de referência no tratamento do Pé Torto Congênito. Com profissionais especialistas no assunto, a Secretaria espera realizar diagnósticos mais cedo, iniciar o tratamento com rapidez e reduzir a necessidade de cirurgias ortopédicas infantis.

