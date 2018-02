Alcoolismo: saiba onde procurar ajuda em Manaus!

Manaus - "Minha vida foi completamente derrotada pelo álcool". Com essas palavras, o advogado Antônio Marcial definiu a vida que levava quando era dependente do álcool. "Meu primeiro casamento foi destruído, perdi meu emprego. A cada gole, minha vida ia se transformando num verdadeiro caos", relatou.

Antônio, que também é presidente do Grupo Alcoólicos Anônimos (AA) em Manaus, conta que começou a beber quando tinha 17 anos. "Eu me sentia um garoto inferior as outras pessoas. Amigos me diziam que, se eu tomasse uma dose, ficaria menos tímido. Nessa ocasião tomei o primeiro "porre". Percebi então que o álcool ajudava a me libertar e não parei mais", disse, acrescentando que a entrada para o AA o ajudou a vencer o vício.

O caso de Antônio retrata também a vida de outras pessoas que convivem com o alcoolismo.

Leia também: Sintomas do câncer podem se assemelhar aos de doenças da infância

Definição



O alcoolismo, também conhecido como etilismo, é um termo usado para descrever a dependência do álcool. Em 2016, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo da substância por pessoa no Brasil chegou a 8,9 litros, superando a média internacional de 6,4 litros por pessoa.

Pessoas que sofrem desse mal costumam ter compulsão por bebidas alcoólicas, dificuldade em parar de beber e acabam por desenvolver tolerância aos efeitos. Para a OMS, o alcoolismo é uma “doença com componentes físicos e mentais”. Isso porque a dependência, muitas vezes, é puramente psíquica, mas há também componentes fisiológicos envolvidos.

Para o Psicólogo Cesar Fonseca, pessoas que possuem esse tipo de dependência costumam procurar ajuda quando já não possuem mais esperanças de continuar a vida. "Não existe uma classe definida de pessoas propensas ao alcoolismo. São pessoas de várias idades, homens, mulheres. Geralmente procuram ajuda quando já se encontram com a vida destruída, alguns ainda contam com apoio da família, outros já estão completamente abandonados" relatou.

Fonseca disse ainda que para a recuperação efetiva, o paciente precisa reconhecer que tem uma doença e precisa ser ajudado. "Para tentar uma solução, o alcoólatra precisa primeiro reconhecer sua dependência, porém, só o fato de procurar ajuda já demonstra que não está satisfeito com a situação em que se encontra." disse.

Causas, sintomas e tratamento

Para a psiquiatra, Loren Cavalcante, a dependência do álcool parte de alguns fatores que podem ser genético, ambiental ou recreativo. "O que define se uma pessoa é alcoolista, não é a frequência ou o tempo que ela bebe, mas sim o prejuízo que ela está tendo, no relacionamento com família, no trabalho, com os amigos" frisou.

A especialista apontou ainda os sintomas e o tratamento. "O álcool é multissistêmico, ele pode causar doenças do cabelo à planta do pé. Porém, as mais graves e comuns é o câncer de fígado e o câncer de estômago. O tratamento não é igual para todos, que pode ser de internação ou ambulatorial, coordenada por um psiquiatra ou psicólogo" completou.

Saiba como procurar ajuda em Manaus



O AA é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham, entre si, suas experiências, a fim de resolver a dependência do álcool e ajudar outros a se recuperarem. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro do grupo não há taxas ou mensalidades. O propósito é ajudar os membros a se manterem sóbrios e ajudar outros dependentes do álcool a manterem a sobriedade.



Em Manaus, por exemplo, estima-se que, pelo menos 2,5 mil pessoas, frequentem regularmente os grupos de alcoólicos anônimos. Com reuniões abertas e apoio de assistentes sociais, o AA, como é conhecido, recebe milhares de pessoas que querem se livrar do vício.



Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD)



Além dos grupos de AA, quem busca ajuda para vencer o alcoolismo, pode procurar ainda, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) Dr. Afrânio Soares, localizado no Conjunto Jardim Espanha 3, em frente ao Greenwood Park, na Zona Centro Sul.



O serviço, inaugurado há quase três anos, pela Prefeitura de Manaus, tem como objetivo promover assistência qualificada aos portadores de transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias químicas, com atendimento individual, em grupo, domiciliar e à família. Atualmente atende mais de 623 pacientes.

O serviço funciona nas 24 horas do dia, em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. A permanência de um mesmo paciente no acolhimento noturno fica limitada a 14 dias, num período de 30 dias. Havendo necessidade da permanência no acolhimento noturno por um período superior a 14 dias, o usuário deverá ser encaminhado a uma Unidade de Acolhimento.

Leia mais:

Miopia atinge mais de 90% da população mundial, diz medico de Manaus

10 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo após o carnaval

A marquinha perfeita 'à la vai malandra' é tendência em Manaus