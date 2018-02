Qual o momento certo para falar sobre sexo com as crianças?

O fato é que não existe uma idade determinada, o que existe é o bom senso e o respeito à idade e etapas de cada criança | Foto: Reprodução





Manaus - Entre os assuntos que os pais temem abordar com os filhos, o sexo sem dúvida é um mais delicado. A relação sexual em muitas famílias ainda é visto como um tabu. Mesmo com o passar do tempo e a abordagem maior aos assuntos como este, os pais se sentem deslocados ao serem indagados sobre o tema por uma criança.

Perguntas como De onde nascem os bebês? E o que é o sexo? podem causar um estranhamento e até uma deturpação do que de fato é a prática sexual por conta do medo de falar com os filhos sobre isso. Mesmo para os temerosos, os pais devem se preparar para abordar o sexo da melhor forma com os pequenos.

Mas qual o momento certo?

De acordo com o psicólogo e sexólogo Sebastião Nascimento, a forma mais eficaz para abordar o assunto com os pequenos é respeitando a idade de cada um.

"Cada criança tem sua maturidade, o seu perfil. Não existe uma fórmula secreta, o que existe é tratar o assunto com naturalidade e responder de forma com que cada um entenda", diz o sexólogo.

O psicólogo revela que as primeiras perguntas com relação ao assunto acontecem, geralmente, entre quatro e seis anos de idade. Ele explica que nessa fase, a criança está descobrindo as suas zonas erógenas.

Sebastião Nascimento, sexólogo e psicólogo, deu dicas valiosas para ajudar os pais | Foto: Marcely Gomes

"Não tem nada a ver com a libido, mas sim com a descoberta do corpo, das suas partes íntimas. Geralmente, é nessa fase também que as crianças costumam fazer a clássica pergunta de como nascem os bebês. Esse questionamento pode ser uma boa oportunidade para tocar no assunto de forma lúdica, mas nada de por culpa na cegonha, hein!", alerta Sebastião.

Dos oito aos nove anos, o sexólogo afirma que a criança está entre a descoberta da zona erógena e a descoberta da libido. Nessa idade, ele aconselha que os pais sejam mais claros, mas sem perder a delicadeza. Ele ressalta que o lúdico não pode ser confundido com mentiras.

"As pessoas confundem a forma de responder de forma lúdica, com o fato de mentir aos pequenos. Eles acabam usando mentirinhas para as respostas e isso não é bom. Você pode usar fotos ou figuras do corpo humano, por exemplo, para explicar como funciona o corpo e a reprodução humana. Pode usar livros que abordem o tema de forma leve e explicativa. Só não vale mentir, pois isso não faz bem às crianças", ressalta.

Foi o que fez a professora Francisca da Silva de 38 anos. Mãe de uma menina de 5 anos, ela foi surpreendida ao ser questionada sobre o assunto. Ela optou por abordar o assunto da forma mais natural possível.

"Eu me assustei no momento, achei até precoce, mas eu respondi da melhor forma possível. Mostrei gravuras do corpo humano, falei da união do papai e da mamãe, mas sem entrar em detalhes. Ela se deu por satisfeita e sabe que ela é fruto da união de duas pessoas que se ama e não filha da cegonha", revelou a professora.

Dica

Uma dica interessante que Sebastião sugere é sempre fazer a mesma pergunta de volta à criança, assim os pais vão poder saber até que ponto ela entendeu sobre o que está perguntando.

"É pouco provável que eles queiram saber como as coisas funcionam de fato. O que eles querem nesse primeiro momento é saciar a curiosidade despertada por fatores externos, como TV, internet e conversas entre familiares. O caso das crianças mais crescidas, que estão descobrindo o corpo de uma forma mais detalhada, também requer cuidados, mas sem haver repressão de informações", explica.

Fazer entender é melhor que repreender

O fato é que não existe uma idade determinada. O que existe é o bom senso e o respeito à idade e etapas de cada criança. O sexo apesar de ainda ser um assunto visto como tabu, pode sim ser tratado com naturalidade. Entender o porquê é bem mais importante do que repreender ou fugir das dúvidas dos pequenos.

Estabelecer um bom diálogo, desde a infância, sobre assuntos diversos é um bom ponto de partida para uma adolescência mais saudável e adultos bem resolvidos.

