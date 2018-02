Descoberta da causa da calvície é a chance de novos tratamentos

São Paulo - A calvície para homens é um problema tão sério quanto os cabelos brancos são para as mulheres. A preocupação em relação a esse problema atinge 9 em 10 homens e essa patologia é de tamanha importância que, em muitos casos, pode causar até mesmo depressão.

Atualmente, os homens estão cada vez mais vaidosos e isso faz com que se preocupem mais com a sua aparência e, por isso, deixam a vergonha de lado e procuram saber como fazer tratamento para calvície, principalmente aqueles homens que têm pais que são calvos, uma vez que esse problema é genético.

A calvície masculina também é chamada de alopecia androgenética e seu tratamento pode ser feito de uma forma simples, com o uso de medicamentos ou até mesmo de uma forma mais complicada fazendo cirurgias ou implante capilar.

Infelizmente esses procedimentos nem sempre funcionam para todos os pacientes de uma forma eficaz. Mas, de acordo com alguns estudos realizados pela Universidade da Califórnia, essa realidade pode ser outra.

Esses estudos apontam não só a descoberta da causa desse problema como também os tratamentos que possivelmente poderão ser feitos para que isso melhore.

Qual é a causa da calvície?

Antes de entender o que causa a calvície, é muito importante conhecer um pouco mais sobre as células T reguladoras, pois elas têm tudo a ver com esse problema. Essas células também são conhecidas como Tregs e são associadas ao controle de inflamações.

Os pesquisadores da Universidade da Califórnia realizaram algumas experiências em que era necessário remover as células T temporariamente de ratos Após um tempo que tinham raspado os pelos dos animais, perceberam que os mesmos não tinham nascido novamente. Então chegaram à conclusão que as células T têm uma relação direta com o bom crescimento de pelos.

Essas células participam de uma forma ativa em todo o processo de crescimento dos cabelos, já que estão conectadas às células-tronco que ficam nos folículos capilares que ajudam na regeneração dos pelos

Chegaram a essa conclusão, porque foi possível perceber através de exames de imagens que quando os folículos se regeneram, a quantidade de Tregs na região onde está ocorrendo a regeneração, se triplica.

A causa da calvície está totalmente relacionada às células T, quando essas células não estão ativas por algum defeito, acontece a incapacidade das células-tronco se regenerar nos folículos capilares fazendo com que o crescimento do cabelo não aconteça.

Qual será o tratamento para a calvície?

De acordo com cientistas, existem dois fármacos que podem ser a solução para esse problema, solução essa que poderá acontecer de formas diferentes Esses fármacos são o RCGD423 e o UK5099.

O fármaco RCGD423 irá focar de forma direta no aumento da produção de ácido lático. Já o UK5099 irá bloquear a entrada de ácido piruvato na mitocôndria e isso fará com que a célula faça força para produzir essa substância sozinha, assim estimula o crescimento do cabelo.

O que se espera para o futuro é que esses fármacos sejam utilizados para produzir medicamentos que irão tratar da calvície de uma forma mais eficaz.

Pessoas que apresentam esse tipo de problema, procuram por seus planos de saúde que muitas vezes, não cobrem o tratamento, já que alegam que se trata de um problema estético. Por isso, o ideal a se fazer é procurar uma clínica particular para a realização do tratamento para a queda de cabelo

