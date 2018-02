Você sabe identificar um psicopata? Ele pode estar ao seu lado

Manaus - Você já ouviu falar em Transtorno de Personalidade Antissocial (TPA)? Conhecido como psicopatia, o TPA é um transtorno mental em que a pessoa apresenta um comportamento amoral e antissocial e sem a capacidade de demonstrar arrependimento pelos seus atos.

O problema foi registrado pela primeira vez no ano de 1835, chamado de insanidade moral. Esse transtorno, costuma acarretar uma série de graves problemas não só para quem sofre desse mal, mas para a sociedade como um todo.

Segundo o psiquiatra Leonardo Boni Fajardo, de 39 anos, o transtorno de personalidade ainda costuma ser associado pela maioria com a imagem de uma pessoa violenta. No entanto, o médico explica que o psicopata não necessariamente precisa ser violento, mas pode usar das suas características de personalidade para conseguir o que quer.

"Um homem que aplica o golpe em uma idosa, por exemplo, ela pode ser considerado um psicopata, justamente por usar sua capacidade verbal para obter algo que não vai lhe causar remorso algum pela falta de empatia com o outro," explica o psiquiatra.

De acordo com Fajardo, o transtorno costuma atingir mais o sexo masculino. Para cada três homens, apenas uma mulher é diagnosticada com o problema. Apesar de alguns casos já demonstrarem traços comportamentais ainda na infância, o diagnóstico do transtorno só pode ser considerado preciso a partir do 18 anos.

Para entrar no quadro clínico de uma pessoa que tenha TPA, é preciso apresentar no mínimo três caraterísticas, sendo a ausência de empatia, possuir o dom da oratória para persuadir, aplicar golpes para levar vantagens, seja por prazer ou lucro, além de serem, em grande parte líderes de grupos sociais, possuírem impulsividade, repetir erros normalmente associados às regras necessárias para boa convivência da sociedade ou a ausência de preocupação com a segurança alheia e a própria segurança. Vale ressaltar que a adolescência conturbada é um fator obrigatório para quem possui TPA.

Possíveis causas

As causas desse transtorno ainda são complexas, o que se sabe até o momento é que fatores como a família e genética influenciam. Um filho de um pai com problemas de TPA tem mais possibilidades de apresentar o transtorno do que um filho de pais que não tenham esse problema.

Estudos comprovaram também que pessoas com problemas familiares graves e criados na pobreza extrema, estão mais propensos ao mal. Filho de pai e mãe que fizeram uso abusivo de drogas e álcool também podem se encaixar nesse quadro.

Diagnóstico e tratamento

Fajardo frisa o fato de que o mal não é tão simples de identificar e o psicopata pode ser qualquer um, seja um vizinho, um familiar ou um colega de trabalho. Segundo o médico, esse problema é diagnosticado, geralmente, por meio de avaliações que resgatam todo o histórico de vida do paciente por meio de entrevistas, se possível.

"Geralmente quando o indivíduo apresenta esse transtorno de conduta, ele demonstra pelo menos três características necessárias dentro desse quadro que citamos anteriormente. Infelizmente isso é algo que não tem cura, apenas tratamento", lamenta Fajardo.

Raras são as vezes onde o tratamento pode ser medicamentoso, porém, de acordo com o psiquiatra, o tratamento é considerado difícil, uma vez que a pessoa considerada psicopata dificilmente assume a psicopatia e tem interesse pela terapia. "O mais aconselhado é a terapia. Medicamentos podem ser perigosos nestes casos, pois quem tem TPA tem uma certa tendência de ficar viciado ao próprio medicamente", ressalta o psiquiatra.



Psicopatia e Violência

O ser humano sempre esteve envolto de grandes barbáries. Em Manaus, crimes com requintes de crueldades chocaram e marcaram a memória da população. Casos como o de Jimmy Robert, da família Belota, que confessou à polícia ser o mentor dos assassinatos do próprio pai, da tia e da prima, ou o da jovem Ana Carolina Nascimento, que foi esquartejada e teve partes do corpo encontradas em diferentes pontos de Manaus, ficaram nacionalmente conhecidos.

Em 2013, Gracilene Roberto Belota, de 59 anos e Gabriela Roberto Belota, de 26, mãe e filha que eram tia e prima de Jimmy, respectivamente, foram encontradas mortas, no apartamento onde moravam, no bairro da Raiz, Zona Sul.

Maria Belota estava com um ferimento na cabeça, caída no corredor do apartamento e Gabriela foi encontrada sobre uma cama enrolada em um lençol com um insulfilme no rosto.

O pai do acusado, Roberval Brito, foi encontrado no bairro São Raimundo, na casa onde morava, Zona Oeste, também sobre uma cama com um corte na nuca e um travesseiro no rosto.

Já o crime da jovem Ana Carolina Nascimento, esquartejada em 2015, teve o corpo perfurado por 15 facadas após se negar a fazer sexo com um grupo de "amigos" que estavam reunidos para consumir drogas.

Para o psiquiatra, os dois crimes apresentam traços de transtorno de personalidade antissocial. "Cada um cometeu o crime de acordo com o que, na cabeça deles, julgou necessário fazer. Tem gente que mata em função do sexo não consentido, tem gente que mata por herança, tem gente que não necessariamente faz atos que machuca fisicamente, mas ainda sim prejudica o próximo. Para eles, não importam os meios, mas sim obter o que eles desejam", diz Fajardo.

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, 75% da população carcerária apresenta quadros de transtorno antissocial. Para a psicóloga Christiany Rocha, apesar do esforço das equipes multidisciplinares que atuam nas unidades prisionais para qual são encaminhados esses suspeitos, dificilmente, eles apresentam alguma mudança perante a punição.

Além disso, o atual modelo do sistema prisional brasileiro não facilita o processo de um tratamento voltado para os muitos presos com este problema. A psicóloga, assim como o psiquiatra Leandro Fajardo, explica que não existe um tratamento terapêutico específico para os portadores do Transtorno de Personalidade Antissocial. No caso dos detentos, a progressão de regime por bom comportamento, ajuda a manter sob controle possíveis atitudes mais agressivas.

"Apesar de terem este transtorno, ele são cientes do que fazem. Fazem tudo sabendo exatamente o que está acontecendo, tanto que quando vão presos também sabem que o bom comportamento conta muito. Atualmente, desenvolvemos vários projetos nas unidades prisionais, os quais estes indivíduos também estão inseridos, muitos com bom desempenho até. É importante deixar claro que os que cometem crimes violentos não são a maioria", finalizou a psicóloga.





