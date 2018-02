Diabetes tipo 2: saiba os sintomas, riscos e mude hábitos

Manaus - A diabetes tipo 2 tem algumas diferenças que precisam de atenção e cuidados. Caracterizada pela resistência do corpo à insulina, a doença causa emagrecimento, boca seca, vontade de urinar com frequência, além de visão embaçada e dificuldade na cicatrização das feridas.

Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), atualmente, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes. Saiba mais e aprenda a conviver bem com a doença, transformando-a em mais um motivo para cuidar da saúde.

Detectada por meio de exame de urina e de sangue, a doença requer tratamento e mudança de hábitos. De acordo com o setor de Medicina Preventiva do Hapvida Saúde, uma vez diagnosticado, o paciente precisa mudar as práticas alimentares e o estilo de vida.

Leia também: Diabetes tem ligação direta com doença que pode levar a cegueira

Evitar ao máximo a ingestão de alimentos ricos em açúcares, seja refrigerantes, biscoitos, doces, bolos, sobremesas. Consumir alimentos com fibras como as verduras cruas, produtos integrais como o pão, biscoito, arroz. Eles evitam que a glicose no sangue se eleve rapidamente.

Consuma de 2 a 4 porções de frutas distribuídas ao longo do dia. Não consuma mais de uma unidade de fruta na mesma refeição. Escolha frutas menos maduras, elas têm menores concentrações de açúcares naturais. As frutas devem ser consumidas juntamente com outros alimentos como o iogurte desnatado, bolacha integral, aveia, leite desnatado.

Evitar a ingestão de gorduras da carne vermelha, embutidos, frituras ou vísceras. Utilizar óleos de milho, oliva ou canola em vez de manteiga, margarina e banha.

Consumir de 3 a 5 porções de hortaliças cruas e cozidas ao longo do dia. Além disso, consuma 2 litros de água diariamente.

Atividade física reduz e previne

Algumas dicas como a prática de atividades físicas também podem ajudar. Realize 40 minutos de exercícios, três vezes por semana. Adote essa rotina, ligue para um amigo para caminhar juntos. Suba escadas, cuide do jardim, ande rapidamente, dance, pedale e nade. Essas são algumas práticas esportivas que podem ser adotadas para que a diabetes tipo 2 não se instale no seu organismo.





Leia mais:

Faculdades de medicina substituem cadáveres por tecnologia 3D

Desembargador do AM suspeito de abusar de neta será investigado

Miopia atinge mais de 90% da população mundial, diz médico de Manaus