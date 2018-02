Por trás de alimentos supostamente saudáveis, podem estar os vilões

Nutricionista Raisa | Foto: Marcelo Cadilhe

Alguns alimentos prometem ser uma boa opção para quem procura uma dieta saudável. Eles anunciam fibras e vitaminas que ajudam a manter uma vida saudável e dieta equilibrada. Mas é preciso muito cuidado ao consumir o que é comprado lacrado em supermercados. A nutricionista Raisa Lima fala sobre as armadilhas que consumimos, os mitos compartilhados através das redes sociais e como evitar a má alimentação.



Para saber se o que você compra é uma armadilha, compare os ingredientes que estão no rótulo. A nutricionista esclarece: "O que vem primeiro é o que está em maior quantidade, então procure marcas em que a fibra esteja no começo da lista".

Pão integral

Será que o pão integral ajuda a perder peso? A resposta é: depende. "Alimentos com fibras e grãos ajudam na sensação de saciedade, quando você escolhe um pão integral é importante que você consiga ver os grãos a olho nu. Esses grãos nos fazem mastigar por mais tempo, exigem maior esforço e, assim, comemos uma quantidade menor e ingerimos fibras que ajudam no funcionamento do organismo e na absorção de gordura", explica Raisa.

Queijo coalho

O queijo coalho é outro produto muito usado por pessoas que querem evitar o temido queijo amarelo, que é gorduroso. Raisa explica que o queijo coalho é feito com leite cru, rico em sódio e o manejo do produto nem sempre é adequado. "Como a produção desse queijo geralmente é artesanal, é necessário verificar a procedência. Além disso ele possui muito sódio, e em excesso é um veneno, então podemos consumir, mas com moderação. Podemos usar ricota ou outro queijo branco, você pode colocar ervas, azeite e o sabor fica delicioso".

pão ou bolachas?

Quem está começando uma dieta, costuma cortar alimentos como pães e massas. O pãozinho do café da manhã é logo substituído por bolachas água e sal. "O segredo é a quantidade. Eu não indico essa substituição para os meus pacientes porque poucas pessoas comem apenas quatro bolachas água e sal, que é equivalente ao pão francês. Quando você come um pacote inteiro desse produto extrapola o valor calórico do próprio pão. E se você enche de manteiga é ainda pior".

Sopas

Sopas costumam ser outra opção de refeição menos calórica. Porém as versões industrializadas, onde o preparo é feito apenas com adição de água quente, não devem fazer parte da dieta. Elas contêm muitos conservantes, mas principalmente muito sódio. "Existem muitas opções naturais e saudáveis. Temos a ideia de que é muito difícil ter alimentos frescos e saudáveis, mas isso não é mais real".