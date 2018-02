Obesidade infantil: número de crianças obesas pode chegar a 75 milhões

Manaus tem a sétima maior frequência de obesos adultos, entre as 26 capitais e o Distrito Federal | Foto: Reprodução

Manaus - Sabe aquela gordurinha que as crianças têm e que muitos pais acham bonito? Pois é, o excesso dessas massas de gorduras pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, doenças cardíacas e a má formação do esqueleto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.

O dado mundial é alarmante, pois a projeção é que, em 2025, aproximadamente 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderia chegar a 75 milhões, caso nada seja feito.

No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. A cada 14 crianças brasileiras, uma é desnutrida. Porém, um terço da população infantil com idades até 12 anos está acima do peso. De acordo com dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), estima-se que só na região norte, 25,65% das crianças entre 5 e 9 anos sofram com excesso de sobrepeso.

Um outro dado importante divulgado pelo Ministério da Saúde, por meio da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2016), dão conta de que Manaus tem a sétima maior frequência de obesos adultos, entre as 26 capitais e o Distrito Federal. Dos entrevistados na capital amazonense, 20,3% estão inseridos nessa condição, a maior parte, mulheres.

Obesidade em Manaus

Para o presidente da Associação dos Obesos do Amazonas (Assoam), André Frota, a população mundial está vivendo uma epidemia generalizada e as crianças estão sendo atingidas pela doença.

"Só para termos uma ideia, uma em cada três crianças estão com sobrepeso. Isso é um fato preocupante porque o sobrepeso na infância acaba comprometendo o futuro delas, principalmente por conta do aparecimento de outras doenças, o que nos preocupa muito", disse.



André, que também convive com a doença, explica um dos motivos pelo qual o levou a criar a associação." Sou acometido de obesidade. Já cheguei a pesar 300 kg e todos os percalços pelo qual eu passei para combater essa doença fez com que eu criasse uma entidade que pudesse levar os nossos anseios ao poder público, e a Assoam já teve alguns ganhos", comentou.

Trabalho com a obesidade

Criada há dois anos na avenida Japurá, bairro Centro, Zona Sul da capital, a Assoam possui hoje, aproximadamente, mais de 500 associados que buscam tratamento contra a obesidade. O acompanhamento é feito diariamente por profissionais como nutricionistas, educadores físicos e psicólogos.

"A gente trabalha para que o poder público possa enxergar a obesidade como uma doença que causa outras doenças, porque hoje o sedentarismo associado com o acesso fácil à alimentação calórica está desencadeando essa epidemia de obesos em nosso Estado e o restante do país", destaca André Frota.

Segundo o presidente da Assoam, entre as conquistas da associação para combater a obesidade no Estado está a atenção primária da rede municipal de Saúde. “A competência do município pode resolver 80% dos problemas dentro da área da saúde. Uma cirurgia bariátrica custa em torno de 35 mil reais, multiplique isso por 300.000 obesos. Manaus é a quarta capital com maior número de obesos”, diz Frota.

Nutricionista dá dicas

Ariane Bomgosto é nutricionista e realiza palestras na área de nutrição comportamental e obesidade infantil em empresas. Ela conta que chega no seu consultório em média 20 crianças por mês com sobrepeso ou com obesidade.

"O que eu atribuo a isso é que há um movimento de alimentação em que as crianças estão comendo pior. Uma geração anterior, que é a minha geração, a gente não tinha tanto acesso à informação, mas a gente comia alimentos mais saudáveis", comentou a profissional, que disse ainda que as mães estão buscando muita praticidade, que são as comidas industrializadas com muitos aditivo, como açúcar, corante, realçadores de sabor e temperos prontos.

"Esse tipo de aditivos fazendo com que elas engordem. Junto a isso há também um sedentarismo maior entre as crianças. Antes as crianças saiam para brincar na rua, nos parquinhos, não tinham tabletes, smartphone, e hoje elas estão viciadas em joguinhos, e passam muito tempo em frente as telas", compara Ariane.

Peso ideal?

Para a especialista não existe um peso ideal para a criança. "Existe um olhar clínico que os próprios pais podem fazer analisando como está o tamanho do corpinho do seu filho. Uma das medidas mais usadas para saber se a criança está ou não acima do peso é a circunferência abdominal. Se a criança está apresentando um aumento na região da barriga, já pode considerar que existe um risco de adquirir com o tempo um sobrepeso" disse.

Alimentação saudável

Frutas, legumes e vegetais, de acordo com a nutricionista, ainda são os principais alimentos que deveriam preencher o cardápio das crianças. "Alimentos como bebidas adoçadas, incluindo os sucos industrializados, biscoitos, bolachas e refeições prontas são muito calóricos e oferecem poucos ou nenhum nutriente; esses devem ser evitados", enfatiza a profissional.

A nutricionista também alerta para a prática constante de exercícios físicos. "Além de queimar calorias, os exercícios físicos também ajudam a fortalecer os ossos e músculos das crianças, melhoram o humor e ajudam no sono. Outro fator importante é que o incentivo à atividade física na infância pode fazer com que a criança mantenha esses hábitos no futuro, evitando a obesidade ao longo da vida", defende.

