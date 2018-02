Grupo empresarial doa mais de 2 mil quilos de alimentos à Lacc

Manaus - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) recebeu, na última semana, do Grupo VDA, detentor da marca Águacrim, a doação de 2.285 kg de alimentos, a maior parte, não perecível. Os gêneros alimentícios ajudarão a compor as cestas básicas destinadas, todos os meses pela entidade, a pacientes oncológicos de baixa renda, em tratamento especializado na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

“O Grupo VDA tem se mostrado um importante aliado da causa câncer no Estado, participando efetivamente de diversas ações da Lacc e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, como o Movimento Mundial Outubro Rosa e a campanha Novembro Azul”, destacou o presidente da entidade filantrópica, mastologista Jesus Pinheiro.

Fundada há 63 anos, com o objetivo de combater o câncer em seus mais diversos níveis, a Lacc desenvolve, atualmente, diversos projetos sociais e assistenciais, em prol do paciente com câncer. A manutenção das ações se dá através de valores doados pela sociedade, a partir do call center (92021014949 e 4900) e do site da instituição (www.laccam.org.br). A ONG recebe, ainda, transferências online pela conta corrente 691017-3, agência 0482-0, Bradesco, CNPJ 044991820001-48.

Os gêneros alimentícios ajudarão a compor as cestas básicas destinadas, todos os meses pela entidade, a pacientes oncológicos de baixa renda. | Foto: Divulgação / Lacc

Lacc

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) completou 63 anos de atuação no Estado em 2018, tendo como principal marca, a prevenção e o combate ao câncer em seus mais diversos níveis.

Entidade de cunho filantrópico, a Lacc registrou, só em 2017, quase 100 mil auxílios de diversas naturezas, destinados a pacientes oncológico de baixa renda, em tratamento especializado contra o câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em Manaus. Além disso, cerca de 10 mil pessoas foram beneficiadas com palestras promovidas pela equipe de voluntários da instituição, transporte para tratamento e atendimento domiciliar.

Edição: Lívia Nadjanara

