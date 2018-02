Você faz uso de lentes de contato? Cuidados podem evitar a cegueira

Manaus - Com estimativas de que até 2050 metade do mundo seja míope - ou sofra de outras doenças da visão -, uma alternativa confortável e elegante, apesar da fama de temida, são as lentes de contato. No planeta, aproximadamente 1 bilhão da população sofre com a doença, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, mais de 2,1 milhões de pessoas escolheram abandonar os óculos, aponta a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato (Soblec).



Um dos problemas recorrentes neste cenário, no entanto, é a preocupação de usuários na hora da compra do produto e no manuseio correto ao colocar nos olhos. Segundo levantamento feito pelo Em Tempo, a maioria das pessoas rejeitam as lentes por medo de "pegar" infecção, ou terem alguma reação desconfortável na hora de usar.

"Prefiro usar óculos! É mais seguro e se tiver algum problema é só tirar do rosto. Acho estranho colocar algo dentro do meu olho", dispara a aposentada Lenir Silva, de 65 anos. Para ela, o costume de usar óculos é mais confiável, pois já é uma tradição desde a época de seus pais.

A reportagem procurou órgãos competentes para apontar estatísticas oficiais no Amazonas, como o Centro Amazonense de Oftalmologia (CAO), a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), o Conselho Regional de Medicina (Crem-AM), além de profissionais da área, mas todos revelaram que não há estudos referidos no tema dentro da região.

Mais de 2 milhões de brasileiros são usuários do produto | Foto: Marcely Gomes

Leia também: Miopia, astigmatismo e hipermetropia, saiba identificar

O pensamento de que as lentes são desconfortáveis ou que causam algum prejuízo são por causa dos primeiros modelos, feitos com um material mais rígido, o acrílico. Relatos dos primeiros usuários do pequeno "disco de vidro" eram de reclamação de que a lente não ficava fixa no olho, muitas vezes até caindo, e outras, irritando a íris. Com o passar dos anos, pessoas que decidiram quebrar o tabu guardam histórias de aventuras, traumas e glamour.

O sonho de ter os olhos coloridos

"Comecei a usar as lentes no sétimo ano, quando tinha 15 anos. Um amigo tinha chego na sala de aula com um par de lentes coloridas e fiquei com vontade de experimentar. Nós ficávamos compartilhando a lente e uma terceira amiga começou a querer usar também e revezávamos. Depois dali, tinha descoberto uma paixão que me seguiria até meus 23 anos", conta o autônomo Flávio Carvalho (nome fictício), de 25 anos.

Ele conta que durante sete anos usou lentes coloridas todos os dias no desejo de receber um destaque estético e usar a novidade do momento. "Apresentei isso para primos, colegas da escola, da faculdade e eles compravam as deles. Quando não, compartilhava as minhas. Tudo o que eu ouvia era que deixava melhor o uso das lentes eu fazia. Cheguei a ferver em água quente as lentes dentro da caixinha delas, porque diziam que matavam possíveis fungos. Outros falavam que guardar na geladeira era a melhor estratégia. O problema era na hora de usar, pois ardia muito meu olho, mas usava mesmo assim", lembra.

Apesar de ser obrigatória a venda de lentes de contato com apresentação da receita médica, Flávio diz que em todos os anos, em que comprou em média 100 pares de lentes, nunca usou a recomendação. "Eu sabia que tinha que ir ao médico antes, mas as lentes que eles receitam são muitos caras e não tinha condições. A única vez que comprei em uma ótica, as lentes não funcionaram nos meus olhos. Enxergava tudo embaçado. Além disso, quando fui reclamar eles não quiserem me devolver o dinheiro. Preferia comprar um par de R$ 25 em lojas de bairro que nunca dava problemas", termina.

A procura ávida por lentes coloridas que melhorassem o status social é uma das causas de pessoas que compraram o idem na adolescência | Foto: Marcely Gomes

Outro caso parecido é o da fonoaudióloga Juliana Catunda que, aos 16 anos, aderiu a moda de um dia para o outro acordar com olhos verdes. "Fui influenciada na época, pois era tendência na adolescência. Depois de comprar, usei um dia e ardeu muito o olho. Coloquei as lentes em um soro fisiológico, que tinha na geladeira, e elas ficaram completamente secas, parecendo escamas de peixe. Joguei fora porque estavam impossíveis de usar. Fiquei com receio de usar depois, principalmente pelas conversas que ouvia dos meus amigos sobre pessoas que haviam adquirido alguma bactéria no olho por conta do mau uso das lentes. Em novembro do ano passado, soube que o esposo de uma amiga quase ficou cego depois de ter tido problemas com isso", explica.

Medos e tabus

Catunda conta que deixou de usar as lentes por medo, devido não saber o uso correto do produto, e por ouvir histórias desastrosas de experiências negativas. E este caso não é isolado. O administrador Lucas Gomes, de 30 anos, expõe que usou lentes por cinco anos consecutivos, mas que desistiu após dificuldades enfrentadas.

"Me interessei pelo produto porque usava óculos há um bom tempo e as lentes pareciam resolver o meu problema de miopia de uma forma melhor. Me sentia como alguém que não sofre de nenhum problema ocular. Era muito bom não sentir algo pendurado no meu rosto. Mesmo depois de pesquisar muito e receber orientações médicas sobre o assunto, no fim das contas, porém, acabou não dando certo", diz.

Alguns usuários abandonam o uso de lentes de contato por conta de dificuldades no manuseio e cuidados estéticos | Foto: Marcely Gomes

Gomes explica que ficou apreensivo de continuar o uso das lentes por temer prejudicar a visão devido à miopia progressiva (quando o grau aumenta por períodos de tempo). Do modo em que olhos vermelhos constantes, lentes ressecadas e coceira eram problemas que sempre apareciam, o que fez preferir voltar ao tradicional óculos que não exigia tanto esforço.

"Eu sabia como cuidar das lentes, mas como elas se adaptavam bem aos meus olhos, pensei que não teria problema ficar um mês, por exemplo, sem tirá-las. No fim, vi que sempre tinha alguma coisa me incomodando sobre as lentes. Teve até um dia em que acordei só com uma delas nos olhos e, pelo outro lado do olho estar vermelho, pensei que a lente tinha ido para atrás do olho. Fiquei desesperado e corri para o pronto-socorro. Cansei de usar, pois dá muitas preocupações", declara.

Só compra em ótica



Histórias de pacientes de doenças oculares, e pessoas que quiseram mudar o visual, que compraram lentes em óticas especializadas confirmam uma relação de segurança maior, em comparação às lojas populares. Clínicas médicas, indicadas por profissionais, são a mais recomendada dentro da área, apesar do preço geralmente ser um pouco mais alto.

O Amazonas não possui dados sobre o número de usuários de lentes de contato | Foto: Marcely Gomes

A dançarina Mayanne Nascimento, disse que usa lentes apenas para eventos artísticos, quando interpreta alguma personagem que tem olhos exóticos. Como algumas apresentações são anuais, ela acaba economizando e guardando para o próximo ano, sendo autorizado pelo próprio profissional da ótica. "Como elas têm validade de dois anos, uso uma vez e depois guardo. Fico mais tranquila por ter comprado em um lugar de referência. Toda semana, troco o soro para poder preservar a lente, como fui orientada. No dia de usar, lavo bem antes de pôr no olho", explica.

A artista diz que um estabelecimento em que há a certificação própria pode dar mais confiança e conforto ao cliente, caso alguma coisa der errado. "Se eu puder processar alguém, caso algum prejuízo aconteça, vou processar a loja. Esses comércios de bate-palma não têm nem registro para serem reconhecidos como vendedores de lentes. Além disso, as chances de doenças são bem mais altas", confessa.

Consequências

Junto com as experiências, alguns efeitos negativos podem aparecer. Nos casos acima relatados, Flávio disse que sempre tinha olhos pinicando por causa dos colírios de má qualidade que usava. Além disso, o amigo que compartilhava a lente com ele quase ficou cego devido a uma infecção por fungos e adquiriu deficiências de visão. O autônomo falou que a amiga, que também compartilhava a mesma lente, ficou quatro semanas sem conseguir abrir um dos olhos devido ao mesmo fungo a ter infectado.

Tirando algumas dúvidas



Para esclarecer algumas questões - e evitar recorrentes constrangimentos e prejuízos a saúde - o especialista em oftalmologia Tufi Salim Jorge reitera que antes de tomar qualquer atitude que influencie a saúde do paciente, a orientação e supervisão médica deve estar em primeiro lugar.



"Apesar do imaginário público rejeitar as lentes, elas não oferecem absolutamente nenhum perigo no uso em si. Primeiro, contudo, o paciente deve querer usar as lentes de contato e procurar imediatamente um profissional que possa explicar com segurança sobre o assunto. Atualmente, há muitas atualizações na tecnologia das lentes e não há mais aquela precariedade de antigamente. As lentes de acrílico, por exemplo, quase não são mais usadas. Além de haver lentes de uso prolongado e com validade de vários anos, as gelatinosas são mais flexíveis e se adaptam melhor ao olho absorvendo mais o oxigênio e impedindo o ressecamento", afirma.

Mesmo as pessoas que desejam usar apenas para fins estéticos, Jorge diz que é recomendável sempre prezar pela procura ao médico responsável.

"Existem muitas finalidades das lentes, por exemplo, sendo as que corrigem alguma disfunção da visão, outras para fins estéticos, e ainda as reparadoras. Cada uma tem uma função diferente para um fim específico e é junto ao médico, com o técnico de contatologia, assim como outros profissionais, que o paciente vai descobrir qual a melhor opção para os olhos. Ainda assim, existem contraindicações para cada pessoa que podem passar despercebidas por aqueles que compram as lentes em qualquer lugar e terminam comprometendo a saúde dos olhos, sendo detectadas somente em um consultório", destaca.

Contraindicação

Pessoas com idade abaixo de 15 anos, idosos acima dos 60, pacientes com grau abaixo de dois e pessoas que têm os olhos sensíveis, mais propensos a reações alérgicas, não são recomendas a usar as lentes. Para o uso correto, o especialista explica que a pessoa deve estar com a disposição certa e as condições adequadas.

O médico Tufi Jorge salienta que nada substitui a opinião e supervisão médica | Foto: Marcely Gomes

Leia também: Psicóloga explica que insatisfação com emprego pode causar depressão

"Trabalhadores de uma construção, por exemplo, ficam muito expostos à sujeira expelidas dos equipamentos e acabam excedendo o limite de higiene para se ter lente. Não precisa muito para as pessoas que querem usar, mas o mínimo de cuidados é exigido para evitar possíveis danos ao organismo", conclui.

Mercado clandestino

Sobre a má fama das lentes de contato, Jorge destacou que o mercado regional tem dificuldades pelo favoritismo de clientes a pontos de vendas ilegais espalhados pela cidade. O principal ônus que afasta as pessoas do produto é a contração de infecções bacterianas pela venda em condições negligentes e falta de instrução técnica.

"Recebo cerca de 2 pessoas por mês infectadas por alguma bactéria pelo uso incorreto de lente. O governo não mantém uma política rígida de regulamentação para as vendas. Qualquer um pode abordar uma pessoa na rua e vender uma caixinha com três pares de lentes, se quiser. Os médicos sempre estão à disposição para tirar dúvidas e recomendar os melhores locais, mas as pessoas só costumam nos procurar quando já estão sofrendo de alguma reação severa", defende.

Apesar do recomendado, o lugar preferido de clientes ainda são as lojas populares ao invés das óticas | Foto: Marcely Gomes

O período correto de ida ao médico para os usuários de lentes é de no mínimo seis meses. Assim, os riscos de doenças e outros problemas se reduzem cada vez mais. "O olho é um órgão bastante flexível. Como a lente fica em cima da íris, ela pode se adaptar ou não. Alterações no olho, que muitas vezes passam despercebidas pelos pacientes, pioram com o tempo, se não tratadas. Eu mesmo uso lentes há 13 anos e nunca tive nenhuma dificuldade", termina.

Mais fácil de comprar

Um fato que anima os olhos de quem procura lentes à venda é a praticidade, a rapidez e o baixo custo na hora de pagar. A Internet, destacando as redes sociais, virou não só um ponto de vendas mais perto dos clientes, mas uma aglomeração de anúncios dos mais diversos tipos oferecendo preços dos mais variados. Mesmo com a falta de orientação devida, o caso de Flávio comprova que comprar longe de óticas é mais fácil.

A vendedora Muny Torres Souto comercializa lentes em uma das esquinas da praça da Glória há 26 anos e, apesar de não ser um consultório médico, ela afirma ter a certificação devida. "Prezo muito pela higiene e pelos cuidados que os meus clientes devem ter. Tenho fornecedores certificados e sempre abro o estojo lacrado na frente do consumidor para ele comprovar a autenticidade", fala.

Para o médico Jorge, usar lentes não há problema algum, desde que seja obedecido todos os requisitos médicos. "Eu mesmo uso lentes há 13 anos e nunca tive nenhuma dificuldade. Se a pessoa estiver disposta a realmente usar, vai se sentir muito à vontade, pois é um ótimo artefato da tecnologia que só vem para somar", reitera.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Por trás de alimentos supostamente saudáveis, podem estar os vilões

Obesidade infantil: número de crianças obesas pode chegar a 75 milhões

Já foi vitima de assedio sexual? Isso é crime