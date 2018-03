Você sabe o que é vaginite? Saiba identificar, tratar e prevenir

Manaus - A vaginite é o termo para qualquer infecção ou inflamação na vagina. Ela pode ser provocada por fungos. A mais comum é a vaginite por infecção pelo fungo “cândida” e, provavelmente, a forma mais conhecida da infecção. Ela ocorre quando o fungo cresce na vagina e produz corrimento vaginal branco e espesso que, geralmente não tem odor, mas fazem a vagina e vulva ficarem vermelhas e coçando.

Outro tipo de vaginite é a bacteriana, mais comum em mulheres na idade reprodutiva. Ela é causada pelo supercrescimento de bactérias que, na maioria das vezes estão presentes na vagina. Vaginose bacteriana frequentemente causa corrimento vaginal leitoso e fino com um forte odor. Muitas mulheres com vaginose bacteriana não apresentam sintomas e somente descobrem que a têm durante exame ginecológico de rotina.

Já a vaginite por tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada por um parasita unicelular, que pode provocar coceira, queimação e sensibilidade na vagina e vulva, assim como sensação de queimação ao urinar. Nesses casos, muitas mulheres não desenvolvem sintomas.

Há também a vaginite não-infecciosa, geralmente causada por reação alérgica ou irritação por sprays, gels, espermicidas ou outros produtos aplicados na vagina. Vaginite não-infecciosa pode causar queimação, coceira ou corrimento vaginal, mesmo que não exista infecção.

Tratamento

O tratamento deve ser específico para o tipo de vaginite da paciente. É importante procurar um médico para que ele prescreva o tratamento adequado para o tipo específico. Como alguns casos de vaginite não apresentam sintomas, é importante fazer exames ginecológicos regulares.

Segundo a ginecologista do sistema Hapvida Saúde, Ana Larissa de Melo Bezerra, as infecções por fungos geralmente são tratadas com cremes ou óvulos anti-fungos colocados dentro da vagina.

A ginecologista orienta que o tratamento para vaginite por bactéria é realizado com antibiótico oral ou tópico. Já as formas de vaginite por doenças sexualmente transmissíveis precisam de tratamento médico imediato.

“É importante evitar contato sexual até que esteja tratada para prevenir a transmissão da infecção. O parceiro sexual também precisará de tratamento. Clamídia e tricomoníase são tratadas com antibióticos. Já infecções por herpes genital e HPV não podem ser curadas, mas podem ser controladas com ajuda do médico e medicamentos”, informa a médica do Hapvida Saúde.

A vaginite não-infecciosa pode ser tratada interrompendo o uso do produto que causou a reação alérgica ou irritação. O médico também pode receitar pomada para ajudar a reduzir os sintomas.





