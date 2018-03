Você sabe quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis?

As causas, sintomas e tratamentos da AIDS, estão esclarecidas neste vídeo de forma muito prática e didática. Este vídeo foi feito para ensinar a se proteger e se prevenir da AIDS e também esclarecer como se pode conviver com a aids. Outra questão importante que é aqui abordada é transmissão da aids de mãe para filho durante a gestação. Clique nos links a seguir para saber todos os detalhes sobre o diagnostico, tratamento e sintomas da aids. - http://www.tuasaude.com/transmissao-da-aids/ - http://www.tuasaude.com/tratamento-da-aids/ - http://www.tuasaude.com/sintomas-de-hiv-no-bebe/ - http://www.tuasaude.com/aids-na-gravidez/ - http://www.tuasaude.com/formas-de-contagio-da-aids/ | Autor: Tua saúde

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (ou DSTs) são doenças causadas por vírus, bactérias e outros microorganismos cuja transmissão se dá por meio do contato com parceiro contaminado. Embora sejam chamadas assim, algumas delas não são transmitidas exclusivamente pelo sexo, mas também pelo beijo ou toque. Quando o assunto é sobre DSTs, a melhor solução é procurar um médico, para realizar exames. A maioria das doenças têm cura, desde que tenha tratamento correto.



Confira as principais DSTs, suas causas, sintomas e tratamentos:

Candidíase



A candidíase é uma infecção causada pela multiplicação excessiva do fungo Candida. A Candida é um entre os milhões de microorganismos que existem naturalmente na nossa flora biológica, podendo estar presente na boca, no sistema digestivo e nos órgãos genitais, por exemplo. Dessa forma, ela pode ser transmitida pelo contato sexual com parceiro contaminado ou mesmo por uma queda na resistência do organismo, quando aumenta a probabilidade de multiplicação do fungo. Nas mulheres, causa dor, vermelhidão e coceira na região da vagina, corrimento vaginal branco com aspecto de queijo cottage, dor durante relações sexuais. Nos homens causa coceira ou ardência na ponta do pênis e erupção no pênis.

O tratamento, normalmente, consiste no uso de medicamentos antifúngicos em comprimidos ou pomada, prescritos pelo Doutor segundo o tipo de infecção.

As Doenças Sexualmente Transmissíveis, como gonorreia ou AIDS, podem surgir quando se tem relações sexuais sem camisinha, seja através do contato íntimo vaginal, anal ou oral.

Aids



AIDS é o resultado da infecção pelo vírus HIV, sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Uma vez no organismo, o vírus ataca o sistema imunológico do paciente, debilitando suas defesas e permitindo que doenças oportunistas, que antes poderiam ser facilmente combatidas pelo organismo saudável, se instalem.



Apesar de ser a mais temida das DSTs por ainda não possuir cura, atualmente a Aids já pode ser controlada por meio do “coquetel” de medicamentos que impede que o vírus se multiplique. A evolução da doença também depende do sistema imunológico de cada indivíduo. O importante é combater as doenças oportunistas, como a gripe, a tuberculose e a pneumonia, por exemplo.



A única forma de se prevenir contra o vírus é evitar contato com sangue ou fluidos de parceiro contaminado. No caso de relações sexuais, o preservativo é indispensável.



Herpes



Causada pelo vírus Herpes Tipo 1 ou Tipo 2, a doença cíclica e marcada por episódios. Ela provoca manchas e feridas nas mucosas genitais, na boca e diversas partes do corpo. Embora possa ser controlada, a herpes não pode ser eliminada do organismo, podendo se manifestar inúmeras vezes ao longo da vida, em geral quando o sistema imunológico está fraco.



O diagnóstico dessa DST é feito por meio da observação das lesões pelo médico e exames laboratoriais. Apesar de não ter cura, os sintomas e incômodo podem ser reduzidos por meio de uso de medicamentos antivirais orais ou de uso tópico.



O parceiro leva a vida normal. Contudo, a doença é altamente contagiosa quando as feridas estão “abertas”. Para proteger o parceiro, é preciso levar uma vida saudável para evitar o surgimento das feridas e ter o medicamento sempre por perto para reduzir o tempo de manifestação dos sintomas quando esses aparecem.



HPV



Também conhecido como vírus do papiloma humano, o HPV é uma doença causada por diversos tipos de vírus que provocam lesões e verrugas na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis ou no ânus, podendo levar ao desenvolvimento de câncer. O diagnóstico pode ser feito por meio de exames físicos realizados pelo médico, biópsias ou do papanicolau. Dependendo do tipo de HPV, o tratamento pode ser feito por meio da cauterização das lesões e verrugas ou remoção cirúrgica. Medicamentos que melhoram o sistema imunológico também podem ser eficazes nos estágios iniciais da doença.



Quando as feridas estão expostas, é preciso usar camisinha e evitar o contato com o parceiro para protegê-lo. Como o HPV pode demorar para se manifestar, a utilização da camisinha é sempre muito bem recomendada.



Sífilis



Causada pela bactéria Treponema pallidum, seu diagnóstico é feito por meio de exame físico e laboratoriais. Pode ser tratada e curada por meio da utilização de penicilina, o primeiro antibiótico descoberto pelo homem, capaz de eliminar a bactéria do organismo.



A doença apresenta três estágios:



Sífilis primária: um mês após o contágio, surge o principal sintoma, uma lesão genital sem secreções e com a borda endurecida na região da cabeça do pênis e nos lábios vaginais.



Sífilis secundária: a bactéria continua a se reproduzir no organismo, até atingir outros órgãos, provocando feridas e manchas na pele por todo o corpo.



Sífilis terciária: com lesões maiores na pele e podendo atingir o sistema nervoso, a doença pode causar problemas neurológicos e até a morte.



Até que a bactéria seja totalmente eliminada, é preciso evitar relações sexuais. Isso pode levar cerca de 15 dias após o início do tratamento.



Gonorreia



Causada pela bactéria Neisseria gonorrheae, a doença provoca ardor ao urinar e secreções com odor desagradável na uretra ou na vagina cerca de 2 a 10 dias após o contágio. A identificação da doença é feita por meio de exames físicos e laboratoriais. Se for diagnosticada corretamente, pode ser totalmente curada por meio da administração de antibióticos orais ou injetáveis – e nada de relação sexual até que a bactéria seja eliminada do organismo e o parceiro esteja saudável novamente!