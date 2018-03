Tem reumatismo? Veja mitos e verdades sobre a doença

Manaus - Muitas doenças fazem parte do cotidiano em nossas vidas. E isso vai de uma simples gripe a infecções e doenças de maior gravidade. Nesse sentido, estima-se que hoje, no Brasil mais de 20 milhões de pessoas, de todas as idades, tenham enfermidades que acometem o sistema músculo esquelético.

Apesar de parecer, reumatismo não é, necessariamente, uma doença. Essa palavra, porém, serve para designar uma série de doenças de origem não traumática e que causam dores crônicas, tais como artrite, artrose, fibromialgia, gota, Lúpus eritematoso sistêmico, entre outras.



No intuito de prestar um serviço de orientação e esclarecimento, a Sociedade Brasileira de Reumatologia listou alguns mitos e descreve a realidade a respeito dos fatos.

Veja abaixo uma lista de mitos e as verdades sobre os fatos da Reumatologia:

> Reumatismo é doença de velho?

Fato: Em primeiro lugar, o termo “reumatismo” é um termo popular consagrado para se referir a alguma das muitas doenças que podem ter manifestações no sistema músculo esquelético. Além disso estas doenças podem ocorrer em qualquer faixa etária.

> Reumatismo ataca no frio?

Fato: O ambiente mais frio apenas aumenta a sensibilidade e a percepção dolorosa levando o paciente a acreditar que a doença “atacou” por causa do frio.

> Reumatismo no sangue?

Fato: Este é uma expressão criada há muitos anos pelos próprios médicos para aqueles pacientes com dor e alguma alteração nos exames laboratoriais (“exames de sangue”) sem que necessariamente houvesse doença.

> Exames para reumatismo?

Fato: O termo “reumatismo” é vago como já foi mencionado acima. Os exames, quando solicitados, levam em consideração a queixa e o exame físico de cada paciente. A grande maioria deles é inespecífica e devem ser analisados com muito cuidado. Além disso muitos destes exames podem estar alterados em indivíduos saudáveis.

> FAN positivo, o paciente tem lupus?

Fato: Este exame laboratorial geralmente é positivo no lupus eritematoso sistêmico. Contudo também pode estar presente em várias outras doenças, pelo uso de determinados medicamentos e até mesmo em pessoas saudáveis.

> Existe fórmula para reumatismo?

Fato: Isto não exite. Cada doença tem seu esquema terapêutico definido. Esta tal “fórmula” geralmente consiste num coquetel de drogas com efeito paliativo e freqüentemente associado a uma grande quantidade de efeitos colaterais.

> Dor nas articulações significa reumatismo?

Fato: Dor articular é uma manifestação clínica como outra qualquer. Pode estar presente em diversas patologias sem qualquer relação com “reumatismo”.

> Alimentos ácidos aumentam o ácido úrico?

Fato: O ácido úrico é um produto do metabolismo de uma variedade de proteínas chamada purinas. Já os encontrados em frutas e alimentos são o ácido cítrico, o ácido ascórbico e o ácido acético. Tem em comum apenas o fato de serem ácidos.

> ASLO elevado indica reumatismo?

Fato: Este exame laboratorial apenas indica presença de anticorpos contra uma bactéria chamada Streptococo. Pode estar elevado na maioria das infecções respiratórias, inclusive uma simples gripe, e permanecer elevado por muitos meses.





