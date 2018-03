Delegacia da Mulher recebe carreta para atendimento à mulheres

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), em ação pelo Dia da Mulher, está disponibilizado de 28 fevereiro a 7 de março, no prédio da unidade policial, atendimento na Carreta da Mulher.

A Carreta da Mulher ficará posicionada no estacionamento da Delegacia da Mulher,localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, antiga Rua Recife, s/nº, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.



Que serviços serão oferecidos?

Serão oferecidos, gratuitamente, das 8h às 17h, exames médicos distintos, como ultrassom, mamografia, transvaginal e preventivo ao público feminino, além da realização de ultrassom da próstata aos homens.

O que devo levar para ser atendida?

Para ser atendida a pessoa precisa apresentar requisição médica e o Registro Geral (RG), documento popularmente conhecido como Carteira de Identidade. O resultado fica pronto na hora e é entregue ao paciente pelo próprio médico responsável pelo exame na Carreta da Mulher. Mulheres a partir de 50 anos podem fazer o exame de mamografia sem a necessidade de solicitação médica.



“Todas as pessoas que comparecerem em busca de atendimento na unidade móvel de saúde serão atendidas, sejam crianças, mulheres e até homens. Não atenderemos só mulheres, o benefício será estendido aos homens também”, destacou Mafra.

Outros serviços oferecidos pela Semana da Mulher

Neste ano, tendo como tema "Ame a você mesma!", a Semana da Mulher será realizada de 5 a 9 de março, no prédio da especializada, no bairro Parque Dez de Novembro, onde serão oferecidos diferentes serviços voltados à população. Ao longo da semana serão realizados, de forma gratuita, cadastro e informações do Bolsa Família, atendimento psicossocial, emissão de RG, citando alguns serviços.

Atendimentos Jurídicos



Estarão disponíveis, ainda, atendimentos jurídicos, por meio da Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), com a Justiça Itinerante, e Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), com serviços de divórcio, dissolução de união estável, pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda de crianças e adolescentes, regulamentação do direito de visitas, abandono afetivo, inventário, partilha de bens, retificação de registro civil, curatela, entre outros.

Também serão ofertados atendimentos pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM), por intermédio da Comissão OAB Mulher, além de um dia de embelezamento, oferecido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), com serviços de depilação de sobrancelhas, esmaltação de unhas, cortes de cabelo e massagens.

Leia mais:

Você sabe quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis?

Febre amarela: 237 pessoas morreram no Brasil desde 2017

Você faz uso de lentes de contato? Cuidados podem evitar a cegueira